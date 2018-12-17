طريقة إعداد وتحضيرقشطلية بالحليب بالكوب

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- حليب : 500 مل (سائل)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- النشاء : ملعقتان كبيرتان ونصف

- دقيق : ملعقة كبيرة

- جبن كريمي : 100 غراماً

- ماء الزهر : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الورد : نصف ملعقة صغيرة

- فستق حلبي : 3 ملاعق كبيرة (مفروم / للزينة)

- مربى : ملعقة كبيرة (مربى الورد / للزينة) طريقة التحضير 1. في قدر، ضعي الحليب والسكر والنشاء والدقيق والجبن الكريمي. 2. اخفقي المكونات على النار بخفة وروية حتى يذوب السكر. 3. اتركي المزيج يغلي ويكثف. 4. اسكبي ماء الورد وماء الزهر واخلطي باستمرار لـ5 دقائق إضافية، ثم اسكبي الخليط في فناجين التقديم. 5. اتركي الحلى يبرد ثمّ أدخليه إلى الثلاجة لساعة على الأقل. 6. عند التقديم، زيّني الكاسات بالفستق الحلبي واللوز وزهر الليمون والقطر. قد يهمك أيضًا :طريقة إعداد وتحضير حلوى الأرز بالزعفران طريقة إعداد وتحضير كب كيك التفاح مع اللوز

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