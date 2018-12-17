أعراض "غير ملحوظة" تشير إلى اقتراب إصابتك بارتفاع الضغط

تميل أعراض ارتفاع ضغط الدم معظم الوقت إلى أن تكون غير ملحوظة أو يتم تشخيصها بشكل خاطئ على أنها أعراض أخرى غير خطيرة، مما يصبح من الصعب تشخيص الحالة التي قد تكون حالة مرضية مزمنة، طبقا إلى تقرير نشرتة صحفية "صنداي إكسبرس"، ويمكن أن تظهر الأعراض على هيئة دوخة وآلام في المعدة، في حين أنه من المهم والضروري التعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم مع معرفة علامات وجود الأزمة الصحية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم السريع والحاد إلى مضاعفات مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفقدان وظائف الكلى وتلف الأعين.

ووفقا إلى جمعية القلب الأميركية هناك 4 أعراض رئيسية لأزمة ارتفاع ضغط الدم، وهي الشعور بصداع شديد، وضيق في التنفس، ونزيف في الأنف، والإحساس بالقلق الشديد، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فحتما أنت مصاب بالحالة المرضية ويجب عليك أن تسعى إلى الحصول على عناية طبية فورية.

وصنّفت جمعية القلب الأميركية أزمة ارتفاع ضغط الدم إلى فئتين، عاجلة وطارئة، في حالة الفئة غير الطارئة أو العاجلة تكون قراءة ضغط الدم مرتفعة للغاية، لكن الطيبب يؤكد عدم حدوث أي ضرر لأعضائك الداخلية، أما في الحالة الطارئة يكون ضغط الدم مرتفعا للغاية مع احتمالية حدوث ضرر كبير للأعضاء الداخلية، مما يُهدّد الحياة، وللحد من ارتفاع ضغط الدم توصي الجمعية الأميركية للقلب بضرورة تغير نمط الحياة، مع اتّباع نظام غذائي صحي ومتوازن والحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحوليات، وهذا ما يؤكده موقع "سوبردرج أون لاين دكتور".

وأكد أحد الأطباء في الموقع أن الكحول يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، كما صرح بأن حدود الكحل الأسبوعية الموصى بها للشخص الصحيح هي 21 وحدة للرجال و14 وحدة للنساء.

وحذّرت الدكتورة لويزا دريبر وهي طبيبة تعمل في الموقع، من أن "شرب أكثر من 3 مشروبات كحولية في اليوم يزيد من فرص تطور ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 70 في المائة".

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أهم مؤشرات وعلامات الإصابة بارتفاع ضغط الدم