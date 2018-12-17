سرقة أشجار عيد الميلاد الموجودة في البيت الأبيض

جذبت أشجار عيد الميلاد الحمراء الخاصة بالسيدة الأولى ميلانيا ترامب، آلاف الزوّار إلى البيت الأبيض خلال فترة الأعياد للقيام بجولات في الجناح الشرقي للمنزل، إذ كشفت ميلانيا النقاب عن الزخارف الحمراء بعد عيد الشكر الإثنين، لكن كان من بين الآلاف الزوار بعض اللصوص أو الزائرين المستهترين.

وقطع زائرون فروع الشجر الصناعية تحت مسمى قطع تذكارية، بينما وُجدت أكثر من 40 شجرة لعيد الميلاد وكانت تصطف حول الأعمدة التي تربط المدخل الشرقي للبيت الأبيض بغرفة الحديقة الشرقية.

يذكر أن آلاف الزوار الذين قاموا بالحجز المسبق منذ 3 أشهر يأتون إلى البيت الأبيض كل صباح للقيام بجولات قصيرة، بينما استضاف الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا أعضاء الكونغرس ومسؤولين في الإدارة وأعضاء في الخدمة وأصدقاء في العديد من الحفلات الخاصة الأخرى.

وتعد ديكورات الأعياد هدفا لبعض اللصوص من الزائرين، حيث يبحث الزوار عن هدية تذكارية مثالية من زيارتهم للبيت الأبيض، كما تعد الأشجار الاصطناعية لميلانيا ترامب من بين عدد قليل من الزخارف التي لا تزال تجذب الانتباه، والتي لا تجذب الكثير من انتباه عملاء الخدمة السرية الذين يحرسون القصر الرئاسي والغرف المليئة بالتحف التاريخية، بينما يتم تأمين أغلبية الغرف في البيت الأبيض بالحبال التي تسمح للزوّار برؤيتها دون الدخول.

ويتم الاحتفاظ بكل مقتنيات ميلانيا الخاصة بمبادرة "كن الأفضل" التي ستكون هدفا للبلطجية، خلف الحبال التي تبقي الزوار المتجولين خارج الغرف ورؤيتها فقط من مسافة بعيدة، بينما تخضع جميع زخارف الأعياد للصيانة الدورية.

وصمّمت ميلانيا بنفسها موضوع ديكورات عيد الميلاد والتي أسمته "كنوز أميركا" في محاولة لرفع روح الوطنية الأميركية.

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