جوش بومان يتزوج من إيميلي فانكامب في جزر البهاما

تزوجت النجمة الكندية الشهيرة إميلي فانكامب، من الممثل جوش بومان، الذي شاركها في بطولة مسلسل "Revenge"، في جزر البهاما، يوم السبت.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي حفل الزفاف بعد خمس سنوات بالضبط من تاريخ زواج الشخصيات إميلي ثورن ودانيال غرايسون التي جسدوها في نهاية الموسم الثالث من مسلسل Revenge ، والذي تم بثه في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وكان هذا الزواج الواقعي، أفضل بكثير من حفل الزفاف الذي عرض خلال أحداث المسلسل، حيث قام غريم بومان بإطلاق النار على ثورن التي تجسد شخصيتها فانكامب، بعد وقت قصير من عقد زواجهما.

وتم تأكيد الزواج من قبل مجلة "US Weekly"، مع قيام فانكامب والنجمة أشلي ماديكوي التي شاركت في المسلسل أيضًا، من نشر فيديو لهما عن طريق قصص "انستغرام"، أثناء ركوب قارب في جزر البهاما , في حين لم تشارك فانكامب أي صور من حفل الزفاف ، فقد شاركت صورة لها مع معجبيها على "انستغرام" ، في مشهد هادئ على الشاطئ، يوم الجمعة .

وعرض مسلسل Revenge في أربعة مواسم على قناة ABC من عام 2011 إلى عام 2015 ، وبدء الزوجين علاقتهما العاطفية في عام 2012 , وأعلنت فانكامب البالغة من العمر 32 عامًا ، خطبتها من بومان البالغ من العمر 30 عاما، في مايو/ أيار 2017.

وقالت فانكامب في مقابلة سابقة أنها تتطلع إلى تأسيس أسرة، عندما سئلت عن خططها للزواج وبدء تأسيس عائلة، في مقابلة في برنامج ميريديث فييرا في عام 2014 ، قالت الممثلة "نعم ، بالتأكيد" , وبعد الانتهاء من مسلسل Revenge في عام 2015 ، لعبت فانكامب دور شارون كارتر في فيلم البطل الخارق "Captain America: Civil War" عام 2016.

وعادت إلى الشاشة الصغيرة في شهر يناير/ كانون الثاني من خلال مسلسل "The Resident"، والذي يعرض حاليًا منتصف موسمه الثاني , ولعب بومان دور البطولة في سلسلة "Time After Time" لعام 2017 التي لم تدم طويلاً ، والتي استمرت لموسم واحد فقط ، كما ظهر في حلقة من الموسم الحالي من مسلسل Doctor Who.

