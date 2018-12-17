شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. الجوافة سوبر هيرو الشتاء والمنقذ من البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الجوافة من الفواكه التى تحتوى على فيتامين "سى"، الذى يقوى جهاز المناعة ويساعد فى الوقاية وعلاج العديد من الأمراض، بالإضافة إلى احتوائها على عناصر غذائية، التى تمد الجسم بفوائد صحية أخرى، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة وفقاً لما ذكره موقع " organicfacts" 1- تحتوى على فيتامين C الذى يقوى جهاز المناعة ويعالج نزلات البرد والسعال. 2- تحتوى على مضادات الأكسدة التى تقى من السرطان وأمراض القلب. 3- تساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم. 4- تحتوى على فيتامين "أ" الذى يحافظ على صحة العين ووقايتها من الأمراض. 5- تعالج الاضطرابات الهضمية مثل الإسهال لاحتوائها على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا. 6- تحتوى على فيتامين B3 و B6 مما يساعد على زيادة تدفق الدم وتحسين وظيفة الدماغ والأعصاب.

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