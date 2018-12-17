شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب معرفتها عن التهاب النخاع الرخو عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأطفال يعانون من التهاب النخاع الرخو الحاد ، وهو متلازمة تحدث مع ضعف العضلات السريع للصغار، خاصة في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هذا الخريف.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أوضح فريق من الباحثين بالجمعية الطبية الكندية خمسة أشياء يجب معرفتها حول هذه المشكلة الصحية:
- يتميز التهاب النخاع الرخو الحاد بضعف العضلات السريع ، مع المرضى الذين يعانون من ضعف الأطراف والألم.
- الفيروسات المعوية هي السبب الرئيسي للمرض عند الأطفال
- يجب إجراء اختبار عاجل ، بما في ذلك التصوير العصبي بالأشعة.
- التهاب النخاع الحاد الرخو يمكن أن يتقدم بسرعة ويجب أن يعامل معاملة الطوارئ الطبية
- غالبا ما يؤدي إلى عجز صحي دائم بعد 4-6 أشهر من الكشف، مع الأطفال الأقل من خمس سنوات، و 8 ٪ - 14 ٪ يحتاجون إلى أجهزة مساعدة للسير أو يعتمدون بشكل كامل على الرعاية الطبية فى المستشفى أو المنزل.
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