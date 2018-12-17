شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب معرفتها عن التهاب النخاع الرخو عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأطفال يعانون من التهاب النخاع الرخو الحاد ، وهو متلازمة تحدث مع ضعف العضلات السريع للصغار، خاصة في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هذا الخريف.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أوضح فريق من الباحثين بالجمعية الطبية الكندية خمسة أشياء يجب معرفتها حول هذه المشكلة الصحية: