انت الان تتابع موضوع بماذا يحلم الرضيع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
على الرغم من أنه قد لا نشعر بذلك ، ينام طفلك كثيرًا ، حيث ان الطفل في عمر أسبوع واحد ، سينام لمدة 16 ساعة في اليوم ، و حتى بعد 12 شهرًا ، سيحصل على 13 ساعة من كل 24 ساعة ، و خلال ذلك الوقت ، يحلم الطفل أكثر من البالغين.
احلام الرضع و البالغين
– يشرح البروفيسور غرين : “الأطفال مثل البالغين ، يحتاج الأطفال إلى النوم لاستعادة أجسادهم و أدمغتهم ، كلنا نمر عبر “دورات النوم” : عندما نبدأ بالنوم أولاً ، نكون في نوم خفيف و خلال هذه المرحلة من السهل علينا أن نستيقظ ، ثم نبدأ بالانتقال إلى نوم أعمق ، و هو عندما يستريح دماغنا و يتعافى ، ثم نعود مرة أخرى نحو النوم الخفيف ، و تستغرق كل دورة من هذه الدورات حوالي 90 دقيقة ، لكن دورات نوم طفلك تكون أقصر بكثير و تتحرك من النوم الخفيف إلى النوم العميق كل 50 دقيقة.
– الأطفال يحلمون أكثر من الكبار ، و ذلك لأن الأطفال الرضع لديهم فترات أطول من النوم الخفيف حيث تحدث الأحلام ، فإنهم يحلمون بأكثر مما نفعل ، و يضيف البروفيسور غرين: “يحلم الأطفال أكثر من الكبار ، لكن الرضع يحلمون أكثر.”
احلام الأطفال في رحم الأم
من المدهش أن الإجابة على سؤال هل يحلم الاطفال في رحم الأم هي نعم ! حيث يعتقد العلماء أنه عندما ندخل نوم حركة العين السريعة (REM) ، تشير الموجات الدماغية إلى أن هذا هو الوقت الذي نحلم فيه ، و عندما يتم قياس الموجات الدماغية من الأطفال الذين لم يولدوا بعد ، تظهر النتائج أنهم يحصلون على حوالي 10 ساعات من نوم حركة العين السريعة كل 24 ساعة ، هذا الانخفاض خلال الأشهر الأولى من الحياة ، و بحلول الوقت الذي يكون فيه طفلك قد ولد ، سيكون لديه خمس ساعات من نوم حركة العين السريعة ليلاً.
ما يحلم به الأطفال
– بالطبع لا توجد طريقة لطرح أحلام الرضع و الأجنة ، لكن البروفسور غرين يعتقد أن “الأحلام تساعد الأطفال على فهم خبراتهم” ، كما نعلم يمكن لطفلك أن يسمع و يشم في الرحم ، و خلال الوقت الذي يقضيه الحلم في الرحم ، يتعامل مع عالمه الذي يحيط به و يحاول أن يتفهمه ، و تستمر هذه المعالجة عند ولادة طفلك ، حيث أن كل شيء يكون جديد و سريع بالنسبة له.
– يضيف الدكتور غرين : “بينما لا يستطيع طفلنا أن يخبرونا بما يحلموا به ، فهناك أدلة حول الأحلام التي يواجهوها ، الفكرة الرئيسية هي كيف يتصرف طفلك عندما يستيقظ ، فإذا كان سعيدا و مبتسما ، ربما كان لديه حلم جيد ، و إذا كان حزين أو باكي ، فقد يكون قد واجه تجارب أو احلام أقل سعادة ، ربما بسبب الجوع أو عندما لم تعجبها الطريقة التي شعر بها بغيره و غيرها من الخبرات اليومية.
كيفية التعرف على أن الطفل يحلم
– الحركة ، حيث يلاحظ على الطفل وقت الحلم أنه من الممكن أن يتحرك ، هذه الحركات الصغيرة قد تكشف عن المهارات البدنية التي يعمل عليها طفلك ، لذا إذا كان يميل رقبته ، فقد لا يمر وقت طويل قبل أن يحاول دعم رأسه عندما يستيقظ.
– الابتسامة ، حتى في الشهر الأول من الولادة ، إذا رأيت طفلك بابتسامة عفوية أثناء النوم ، فإنه يستمتع على الأرجح بحلم من حلم حركة العين السريعة.
– حركة العين ، إنه يحلم بالتأكيد إذا كنت تستطيع أن ترى عينيه تتحرك بسرعة تحت جفونه ، و تتأرجح بسرعة ذهابًا و إيابًا في نومه ، فربما هو يحلم و تتغير المشاهد في أحلامه.
المراجع:
شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا يحلم الرضيع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المرسال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المرسال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .