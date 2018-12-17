انواع كريم ” ديفرين ” الصيدلانية

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كريم ديفرين يستخدم لحل العديد من مشاكل البشرة ، ويتميز بأن لطيف على البشرة وغني فيتامين أ ، ويعمل على تجديد الخلايا ، ويقي من انسداد مسامات الجلد ، ويعد الخيار الأفضل لذوي البشرة المعرضة لظهور حبوب الشباب ، الرؤوس السوداء ، البقع الداكنة وغيرها .

أنواع كريم ديفرين ومعلومات عنه

الحجم والشكل : يوجد في صورة أنبوبة 30 جرام .

النوع حسب التركيز : يوجد بتركيزين 0,1% و0,3% أيضا ويوصف التركيز وفقا لتعليمات الطبيب .

استخدامات كريم ديفرين للبشرة

– كريم ديفرين لحب الشباب

يحتوي الكريم على فيتامينات تساعد على تحفيز خلايا البشرة وتجديدها ، مما يعمل على تفتيح المسامات المغلقة المسببة لظهور الرؤوس السوداء والبيضاء ، ومع الاستمرار في استخدام كريم ديفرين يمكن التخلص من آثار حبوب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء أيضا .

– كريم ديفرين للكلف

يحتوي الكريم على مواد فعالة تقلل تسبة صبغة الجلد ، مما يساعد على التخلص من الكلف ، فله تأثير سريع وفعال وآمن عند وضعه على البشرة المصابة بالكلف مرتين يوميا في الصباح والمساء .

– كريم ديفرين لتفتيح الوجه

يعد تفتيح البشرة من أكثر متطلبات النساء والفتيات ، لأنه يعطي نضارة وإشراق للبشرة ، لذلك كريم ديفرين مناسب جدا لهذا الغرض ، لأنه يعمل على تجديد خلايا البشرة وإزالة الترسبات ، ويجعلها تبدو صافية ، كما أنه مناسب لتفتيح البشرة الدهنية والمعرضة للحبوب والرؤوس السوداء والبيضاء .

– كريم ديفرين للمسامات

يعمل كريم ديفرين على تجديد خلايا البشرة ، وإنتاج خلايا جديدة ويقلل من الخلايا الميتة ، ويستبدلها بخلايا أخرى جديدة ، لذلك يستخدم على نطاق واسع بين السيدات اللاتي تعانين من انسداد المسامات لتفتيحها وإزالة خلايا الجلد الميتة .

– كريم ديفرين لتفتيح الأماكن الحساسة

الأماكن الحساسة في الجسم هي الأكثر عرضة للرطوبة بشكل مستمر ، ولا يتم تجفيفها تماما ، لذلك تتراكم خلايا الجلد الميتة وتتكاثر البكتريا ، مما ينتج عنها حبوب أسفل الجلد ، ويضعف نمو الشعر فينتج للداخل ، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق الحرص على تجفيف هذه المنطقة جيدا واستخدام كريم ديفرين بانتظام وفقا لارشادات وتعليمات الطبيب .

احتياطات استخدام كريم ديفرين

– يفضل عد ملامسته للأنف والمنطقة المحيطة في العين .

– يجب تجنب ملامسة الكريم للعينين من الداخل .

– كريم الديفرين مخصص للجلد ، لذا يجب توخي الحذر وعدم وضعه على الشفتين .

– لا يستخدم في حالة إذا كان المريض يعاني من حساسية للأدابالين .

– يستخدم كريم ديفيرين خارجيا فقط ، لذا لا يستخدم على أي منطقة في الجسم .

– لا يستخدم على الأماكن المصابة بالإكزيما حتى تشفى .

الفرق بين كريم وجل ديفيرين

‫كلا المستحضرين يحتويان على المادة الفعالة ذاتها وهي الأدابالين (adapalene) ويستخدمان لمعالجة حب الشباب. ولكن الكريم مناسب أكثر للبشرة الحساسة لأن امتصاصه يتم بسهولة وسرعة أكبر من الجل كما يحتوي على قاعدة كريمية من المطريات. ‫لمعالجة حب الشباب يفضل استخدام الجل لأنه زيتي بصورة أقل عن الكريم وبالتالي لا يقوم بإغلاق المسامات، مما يجعله مناسبا لأصحاب البشرات ذات المسام المغلقة أو البشرة المحتقنة.

بالاضافة الى أنه يزيد من اختراق المادة الفعالة للجلد جاعلها أكثر فعالية. ولكن الجل يسبب جفاف أكثر وتهيج أكثر للجلد.‫وبالتالي فإن الكريم خيار أفضل لأصحاب البشرة الحساسة أو الجافة. على الرغم من أن اختراقها للجلد أقل من الجل. ‫فالجل التي تستخدم الكحول كقاعدة لها هي أقوى من تلك التي تستخدم الماء، وهذه اقوى من الكريمات.