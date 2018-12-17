شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة مهمة لمن يعاني نقص فيتامين «د».. سبب خفي لا تعرفه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن معدن المغنيسيوم الذي يقوم بوظائف عديدة في جسم الإنسان يلعب أيضاً دوراً أساسياً في عملية امتصاص فيتامين “د”. ومن المعروف أن هذا الفيتامين ضروري ليستطيع الجسم امتصاص معدن الكالسيوم اللازم لسلامة العظام والأسنان.

وكشفت الدراسة التي نُشرت في دورية الجمعية الأمريكية لأمراض العظام، عن أن نقص نسبة المغنيسيوم في الجسم هي من أسباب نقص فيتامين “د”. وأن الجسم قد يحصل على كمية كبيرة من الفيتامين دون أن يستطيع الاستفادة منها نتيجة عدم توفر المغنيسيوم اللازم.

وتؤدي زيادة نسبة فيتامين “د” في الجسم وعدم امتصاصه إلى آثار سلبية.

ويحتاج الرجل 420 ملغ من المغنيسيوم يومياً، بينما تحتاج المرأة 320 ملغ كل يوم.

ويقوم المغنيسيوم بأدوار حيوية في الجسم تتعلق بوظائف الأعصاب وهضم البروتين والأحماض الدهنية. ووفقاً لهذه الدراسة التي أجريت في كلية طب “ليك إيري” في بنسلفانيا يعتبر نقصه من عوامل نقص كل من الكالسيوم وفيتامين “د”.