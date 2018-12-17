سقوط فتاة من أعلى كوبري ستانلي في الإسكندرية بسبب "سيلفي"

سقطت فتاة مساء الأحد ، في مياه البحر في الإسكندرية، وذلك بسبب جلوسها على السور الحديدي لكوبري "ستانلي" لالتقاط صورة "سيلفي"، مما أدى لاختلال توازنها وسقوطها في البحر.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بسقوط فتاة في مياه البحر من أعلى كوبري ستانلي، شرق الإسكندرية.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهري" إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط فتاة في العقد الثاني من العمر، مقيمة بدائرة القسم، أثناء قيامها بالتقاط صورة لنفسها "سليفي" مستخدمه هاتفها المحمول، في وضع جالسه أعلى السور الحديدي الخاص بالكوبري، اختل توازنها وسقطت في مياه البحر وتم إنقاذها من قبل بعض الأشخاص أثناء تواجدهم على الكوبري.

وجرى إسعافها عقب خروجها من البحر، وبسؤالها لم تتهم أحد بالتسبب في سقوطها من أعلى الكوبري.

تم إخطار النيابة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات , وقال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، لـ"لايف ستايل"، إنه جرى خروج الفتاة من مياه البحر عقب سقوطها من قبل بعض الشباب أثناء تواجدهم على الكوبري، مؤكدًا أنه جرى إسعافها فور خروجها.

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