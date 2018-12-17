شكرا لقرائتكم خبر عن خدى بالك.. نظامك الغذائى أثناء الحمل يساعد فى وقاية طفلك من الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دراسة أجرتها "إدارة الغذاء والدواء" (FDA)، بالتعاون مع مركز المراقبة ومكافحة الأمراض الأمريكى أن فترة الحمل تعتبر من أثمن وأهم المراحل فى حياة المرأة، ومن أجل منع الحساسية الغذائية فى المستقبل بين الأطفال حديثى الولادة، فإن توقف الحوامل عن عمد من تناول أغذية محددة قد يساعد فى وقاية أطفالهن من الحساسية الغذائية.

ويأتى ذلك فى سياق تتبعها لنحو 2.000 سيدة حامل من الثلث الثالث بالحمل وأطفالهن خلال السنة الأولى من العمر.

وفى الوقت الذى أجرى فيه المسح، قالت أعداد قليلة من النساء الحوامل إنهن تنازلن عن بعض المواد الغذائية مع هدف واضح يتمثل فى تجنب حساسية الطعام لدى أطفالهن، وهو ما ساهم بصورة كبيرة فى وقاية أطفالهن من فرص الإصابة بالحساسية الغذائية.

وقالت الدكتورة كارين روبنيز الأستاذ فى "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"، "إن الأمهات اللواتى لديهن أطفال أكبر سناً مصابات بحساسية غذائية أو لديهن حساسية من الطعام نفسه لديهن احتمالات أعلى بكثير فى تجربة استراتيجية تجنب الغذاء .

وأضافت، على الرغم من تغيرات النظام الغذائى، فإن الرضع الذين يولدون لهذه الأمهات أكثر عرضة للإصابة بمتاعب فى الطعام فى عمر 4 أشهر، ولكن ليس فى عمر التسعة أشهر أو 12 شهر، ومن غير المرجح أن يتم تشخيص هؤلاء الرضع عن طريق حساسية الطعام".