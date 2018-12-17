شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الريحان وعصير الليمون لعلاج المغص الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المغص الكلوى واحد من المشاكل الصحية التى تسبب ألم شديد ويؤثر على الكليتين وهو عبارة عن ألم فى المسالك البولية والكلى وذلك نتيجة وجود تراكم الحصوات بسبب الأملاح وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم الخليج 365 وصفة طبيعية لعلاج المغص الكلوى والتخلص من الحصوات المتراكمة وذلك وفقا لما ذكره موقع ehealthlin

الوصفة الأولى "الريحان"



اوراق الريحان

تحتوى أوراق الريحان على حمض الاسيتيك والمواد المضادة للأكسدة مما يساعد على التخلص من حصوات الكلى والحد من الألم والالتهاب، كما انه يستخدم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى والتخلص من الالتهابات والحفاظ على صحة الكلى، وذلك عن طريق على أوراق الريحان وتناول المشروب مرتين فى اليوم.

الوصفة الثانية:"عصير الليمون"



الليمون

يحتوى الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ومكافحة الجراثيم والعدوى، كما أنه يحتوى على مادة "سيترات"، وهى مادة كيميائية تعمل على تفتيت الحصوات ومن الممكن تناول عصير الليمون أو وضعه فى الطعام.

الوصفة الثالثة" خل التفاح"



خل تفاح

له دور فعال فى علاج حصوات الكلى وتخفيف ألم المغص الكلوى، نظرا لاحتوائه على بعض الأحماض التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.