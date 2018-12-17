«الثوم والكركم».. بدائل «أسبرين الوقاية من الجلطة»

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحتوي مسكّن الأسبرين على عنصر مذيب لتجلطات الدم، ويُنصح بتناول جرعة بسيطة منه يومياً في بعض الأحيان التي يزداد فيها خطر الإصابة بأزمة قلبية. لكن هناك آثار سلبية لتناول الأسبرين لفترة طويلة تنعكس على الكلى، إلى جانب صعوبة التئام الجروح وكثرة النزيف عند الإصابة بجروح. إليك أفضل البدائل الطبيعية للأسبرين:

الثوم. يستطيع الثوم تحسين تدفق الدورة الدموية والوقاية من تجلّط الدم، كما يمتاز بأنه يحتوي على مضادات للالتهابات وبالتالي يعزّز حماية القلب.

يمكنك تناول مكملات الثوم، أو هرس بعض الفصوص وإضافتها للطعام باستمرار.

الكركم. وفقاً لدراسة يابانية تحمي مادة الكركمين التي توجد في الكركم من فشل القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم. وتعتبر هذه المادة من مضادات الالتهابات الطبيعية القوية، وتساعد على إذابة جلطات الدم، ولا يُنصح بتناوله إذا كنت تتناول مذيبات أخرى.

يمكنك إضافة الكركم إلى الطعام، أو إعداد شاي الكركم، أو تناول كبسولات الكركم.