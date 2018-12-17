شكرا لقرائتكم خبر عن لو عنده مشكلة فى التنفس.. اعرفى أنواع شفاطات المخاط الأنفى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في ظل الأجواء الباردة التي نعيشها خلال تلك الفترة، لاشك أن الكثير من الأطفال يعانون تكرار الإصابة بنزلات البرد، ولا يخلو المنزل من طفل يعاني من حساسية أنف، أو رشح وزكام، أو يصحو الكفل صباحا لتجده الأم مسدود الأنف غير قادر علي التنفس لالتهاب جيوبه الأنفيه.



شفاط أنف

كلها مشكلات متعددة ومتكررة تتكرر الإصابة بها خلال فصل الشتاء، ولكن هناك ما يعرف بشفاط مخاط الأنف عند الأطفال، هذا الشفاط هام جدا خلال تلك الفترة وفقا لتقرير نشر بموقع baby center الذي أوضح بعض من انواعه ومنها :



شفاط الأنف اليدوي

شفاط الانف اليدوي عبارة عن بالون وسن مدبب

شفاط الانف بالشفط باستخدام فم الأم

شفاط الانف المتطور



شفاط الانف بالنفخ

ومهما كان النوع فلابد من الاهتمام بتواجده في شنطة طفلك واحتياجاته خلال الشتاء، فهذا الشفاط المعد لسحب المخاط يساعد علي تهيئة المجاري الأنفية للعمل بكفاءة، وسحب أية شوائب عالقة أو أتربة أو غيرها تعيق الشهيق والزفير، فضلا عن أنه يمنع نزول هذه البقايا في معدة الأطفال الصغار اللذين لم يتعلموا القدرة علي طرد المخاط بأنفسهم بعد.