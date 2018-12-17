شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار شرب القهوة على الريق.. أبرزها عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبر القهوة من المشروبات الصباحية لدى الكثير من الأشخاص، كما تحتوى على عناصر غذائية تمد الجسم بفوائد صحية منها تخفيف آلام العضلات، تحسين الذاكرة، والوقاية من أمراض مثل مرض باركنسون ومرض السكري، لكن شرب القهوة على معدة فارغة يسبب الكثير من المشاكل الصحية، التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " popsugar ".



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اضرار شرب القهوة على الريق مشاكل بالجهاز الهضمى

شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إنتاج حمض المعدة، وفى حالة كون الجهاز الهضمي حساس، يسبب هذا تلفا لبطانة المعدة ويجعل أعراض عسر الهضم أو الحرقة أو أعراض القولون العصبي أكثر سوءًا.





التوتر وسرعة ضربات القلب

شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يزيد من أعراض القلق ، مما يسبب التوتر، وزيادة ضربات القلب، والتهيج، وعدم القدرة على التركيز.

هناك سبب آخر لعدم شرب القهوة في الصباح، هذا السبب له علاقة بساعتنا الداخلية ، والمعروفة باسم الإيقاع اليومي، لأنها المسؤولة عن إطلاق هرمون يسمى الكورتيزول، والذي يؤثر على مستويات الطاقة لديك.



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الأرق

الإكثار من شرب القهوة على معدة فارغة بشكل منتظم يسبب قلة النوم والأرق والقلق، مما يؤدى إلى نقص الطاقة والشعور بالتعب، بالإضافة إلى انخفاض قوة الدماغ، ويمكن أيضا أن يتداخل امتصاصها مع امتصاص الحديد والكالسيوم.

وللأضرار السابق ذكرها، يجب شرب القهوة بعد تناول الطعام، للاستفادة من فوائدها الصحية، ومنها تخفيف آلام العضلات، تحسين الذاكرة، والوقاية من أمراض مثل مرض باركنسون ومرض السكري.