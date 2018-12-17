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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب العين من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، وتسبب ألما شديدا واحمرار وتورما فى العين قد يكون ذلك بسبب التهاب فيروسى أو بكتيرى أو حالات حساسية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الطرق والنصائح لعلاج التهاب العين ومنها:

علاج التهاب العين ونصائح للوقاية منه



عيون

قبل اتباع العلاج يجب أولا معرفة سبب الالتهاب وزيارة الطبيب لوصف المراهم والقطرات فقد تحتوى هذه العلاجات على نسبة عالية من المضادات الحيوية أو عن طريق بعد الطرق الطبيعية ومنها.

1: ضع منشفة باردة على العين خمس دقائق 3 مرات فى اليوم وذلك للحد من الالم والتورم وعلاج الالتهاب.

2:زيت الخروع، تساعد قطرات العين التى تحتوى على زيت الخروع على تقليل تهيج العين، وذلك عن طريق وضع قطرة واحدة فى كل عين قبل الذهاب الى النوم.

3:زيت الصبار، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تقليل الالتهاب وطرد الجراثيم والبكتيريا.

4: كمادات البابونج، حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من الخصائص التى تعمل على علاج الورم والالتهاب.

5:استخدام كمادات الشاى على العين فهى تساعد على علاج التهاب العين والتورم والاحمرار.

أعراض التهاب العين:



التهاب العين

1:احمرار شديد فى العين.

2:ألم فى العين والجفن.

3:ضبابية او عدم وضوح الرؤية والحساسية ضد الضوء.

4:حكة مستمرة فى العين.

5:تورم فى الجفن.

6:كثرة الدموع.

وهناك بعض النصائح للوقاية من التهابات العين ومنها

نصائح للوقاية من التهاب العين:



العين

1: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار وخصوصا قبل وضع قطرة العيون أو العدسات اللاصقة.

2: عدم استخدام اى مستحضرات تجميل دون التأكد من صلاحيتها وجودتها.

3: فى حالة إصابتك بالتهاب العين يجب تعقيم الملابس قبل ارتدائها لتجنب الالتهابات.

4: الابتعاد عن المياه الملوثة والتأكد من غسل العين بمياه نظيفة.

5: تجنب تناول الأطعمة التى تزيد من التهاب واحمرار العين مثل الأطعمة الحارة.

6: الحد من التدخين أثناء التهاب العين.