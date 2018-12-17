طريقة إعداد وتحضير صينية المكرونة باللحم والخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- المعكرونة : 500 غراماً (أنابيب (أوالنوع المفضل لديك) مسلوقة بماء مملح)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : 250 غراماً (ناعم)

- البصل : 1 حبة (صغيرة ومفرومة ناعم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- بهارات إيطالية : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- خضار مفرزة : مغلف (مشكلة)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 3 اكواب

- كريما : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جبنة شيدر : كوبان (مبشورة) طريقة التحضير

1. في مقلاة يقلب اللحم لينضج ثم يضاف الزيت والبصل حتى تنضج تماما 2.ثم تضاف البهارات والخضار وتقلب لتنضج 3. لتحضير الصوص: تذاب الزبدة ويقلب الطحين لمدة دقيقة ثم يضاف الحليب الساخن والكريما ويحرك ليغلي 4. ثم تضاف ¾ كمية الجبنة مع التحريك لتذوب 5. في صحن صالح للفرن توضع ½ كمية المكرونة وتخلط بنصف كمية الصوص 6. يوزع خليط اللحم ثم بقية المعكرونة والصوص وترش بالجبنة تدخل للفرن على حرارة 175 من 25-30 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتحمر، ثم تقدم ساخنة قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير ديك رومي محشي بالفريك طريقة إعداد وتحضير مكرونة ارابياتا بالطماطم

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