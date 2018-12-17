طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالثوم والبقدونس

المقادير

- السباغيتي : 1 pcs (عبوة)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 pcs (مفرومة ناعم)

- الثوم : 5 pcs (ثوم مفروم شرائح)

- الشطة : نصف ملعقة كبيرة (حسب الرغبة)

- البقدونس : نصف كوب (مفروم ناعم)

- جبنة بازميزان : ربع كوب

طريقة التحضير

1. تُسلق المعكرونة بماء مملح وتصفى

2.تُقلّب المعكرونة في قليل من الزيت وتُترك جانباً.

3. يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة، يُضاف البصل والثوم مع التقليب لمدة دقيقتين، حتى يُصبح لونه ذهبي.وتُضاف المكرونة والشطة مع التقليب حتى تتداخل المكونات

4.عند التقديم يُضاف البقدونس، ثم توضع المكرونة في طبق التقديم وتُزين بالجبنة البارميزان.

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