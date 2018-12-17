طريقة إعداد وتحضير فتة حمص على الطريقة الشامية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الخبز العربي : 200 غم (مقلي)

- الحمص : 180 غم (مسلوق)

- السمنة : 60 غراماً (ذائبة)

- مكسرات محمصة : 80 غراماً

- مسحوق الفلفل الأحمر الحلو : 2 غرام (بابريكا)

- لبن زبادي : ليتر (خليط اللبن)

- الطحينية : 150 غراماً (خليط اللبن)

- الثوم : 10 غم (المفروم، خليط اللبن) طريقة التحضير

1. تُوضع حصة مقدار نصف كوب من الخبز العربي المقلي في زبديّة. 2. يُضاف مقدار مغرفة من الحمّص المسلوق. 3. ثمّ تُضاف حصة ثانية مقدار نصف كوب من الخبز العربي المقلي فوق الحمّص. 4. تُضاف فوقها 4 ملاعق من خليط اللبن (يخلط اللبن الزبادي مع الطحينة والثوم المفروم). 5. تُسخّن الزبدية لمدّة دقيقة في فرن الميكروويف. 6. ثمّ تسكب فوقها مغرفة من السمنة الذائبة. 7. يزيّن الطبق بالمكسّرات، وبرشّة من مسحوق الفلفل الأحمر الحلو. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير مكرونة ارابياتا بالطماطم طريقة إعداد وتحضير ساندويش حلوم بالريحان

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