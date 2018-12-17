طريقة إعداد وتحضير السالمون المشوي على الطريقة الصينية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- السلمون : 4 قطع

- زيت السمسم : ملعقتان كبيرتان

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الجزر : 2 حبة (متوسطة مقطعة شرائح رفيعة)

- الفول : نصف كوب (حبّ)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- السمسم : ملعقة صغيرة (المحمص)

- الصويا صوص : ربع كوب (للصلصة)

- زيت السمسم : ملعقتان كبيرتان (للصلصة)

- خل الأرز : ملعقة كبيرة (للصلصة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبروش، للصلصة)

- الثوم : فصّان (مهروس، للصلصة)

- النشاء : ملعقة صغيرة (للصلصة) طريقة التحضير

1. نتبل قطع السالمون بالملح والفلفل الأسود ويشوى بمقلاة عليها قليل من زيت السمسم من الجهتين ليحمر.

2. نخلط مقادير الصلصة عالنار وتترك لتغلي ثم نضيف النشا مذوب بقليل من الماء إلى الصلصة لتصبح سميكة.

3. نقلي الخضار بزيت السمسم قليلا لتطرى مع إضافة رشة فلفل أسود ثم نضيف قليل من الصلصه إلى الخضار المقلية.

4. نضع الخضار بطبق التقديم و فوقها سمك السالمون المحمر وباقي كمية الصلصة ويزين بالسمسم المحمص والبصل الأخضر. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد سلطة معكرونة بالدجاج لرجيم مثالي طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم

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