طريقة إعداد وتحضير الخضار والدجاج على الطريقة الصينية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 3 صدور (بدون عظم وجلد)

- الجزر : كوب (مقطع دوائر)

- الزنجبيل : ملعقتان كبيرتان (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع مربعات)

- الفطر : كوب (معلب مغسول ومصفى)

- مرق دجاج : 1 مكعب

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الصويا صوص : 4 ملاعق كبيرة (بملح أقل)

- الماء : كوب

- الفلفل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. قطعي الدجاج لقطع طولية رفيعة وانقعيه بالصويا مع الملح والفلفل لمدة ساعتين. 2. سخني الزيت على النار العالية وقلبي الدجاج مع الزنجبيل حتى يتحمر ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل. 3. أضيفي الجزر والفلفل وشوحي الخليط. 4. أذيبي مكعب مرق الدجاج بالماء وأضيفيه للخليط وغطي القدر واتركيه على نار هادئة مدة 15 دقيقة. 5. أضيفي الفطر واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق أخرى حتى تتمازج النكهات ويستوي الخليط. 6. يقدم إلى جانب الأرز الأبيض أو النودلز. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد سلطة معكرونة بالدجاج لرجيم مثالي طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم

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