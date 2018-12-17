طريقة إعداد وتحضير ديك رومي محشي بالفريك

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- ديك الرومي : حسب الرغبة (متوسط الحجم / منظف بالخل والملح)

- الفريكة : 2 كوب (مغسولة ومصفاة)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : 2 كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : ملعقة كبيرة

- عصير البرتقال : نصف كوب

- هيل : 3 حبات

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة (للديك الرومي)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للديك الرومي)

- القرفة : عود

- ورق غار : 2 ورقة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع أرباع)

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب طريقة التحضير

1. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يذبل. 3. أضيفي الفريك وحركي. 4. أضيفي الملح والفلفل والبهارات المشكلة ثم أضيفي الماء واتركي الخليط حتى يغلي. 5. خففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الفريك ويتشرب الماء ثم ازيليه عن النار واتركي الفريك حتى يبرد بحرارة الغرفة. 6. افركي الديك الرومي بالثوم البودرة والبهارات المشكلة وعصير البرتقال وبشر البرتقال من الداخل والخارج. 7. احشي الديك الرومي بالفريك المفلفل و أغلقي الديك بواسطة خيط الطعام أو أعواد الأسنان. 8. ضعي الديك الرومي في قدر وأضيفي الماء لحوالي النصف. 9. أضيفي البصل الأرباع والهيل وورق الغار وعود القرفة واتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة ساعة. 10. ضعي الديك في صينية الفرن أضيفي الماء وادهنيه بالسمن وأدخليه للفرن على حرارة 220 لمدة ساعة حتى ينضج تماما ويتحمر. 11. قدميه ساخنا إلى جانب السلطات حسب الرغبة. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبشاميل والتونة طريقة إعداد وتحضيرلحم بتلو مشوي للرجيم

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