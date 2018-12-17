طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالتفاح

المقادير

- خس : 3 اكواب (مفروم خشن)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومفروم شرائح)

- التفاح : 1 حبة (مفروم شرائح)

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الجزر : نصف كوب (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. اخلطي الخس مع الأفوكادو والجزر في وعاء. 2. اخلطي زيت الزيتون مع الملح وعصير الليمون. 3. صبي المزيج فوق الخس والأفوكادو والجزر وحركي وقدميها فوراً. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير ساندويش ستيك بالفطر والجبن طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم

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