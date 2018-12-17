طريقة إعداد وتحضير مكرونة ارابياتا بالطماطم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : نصف كوب

- الثوم : 6 فصوص (مفروم شرائح)

- شطة مجروشة : ملعقة صغيرة

- طماطم : علبة (مهروسة)

- صلصة طماطم : نصف كوب

- ريحان : ربع كوب (طازج ومفروم)

- معكرونة : عبوة (مكرونة بينه أو النوع المفضل)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة. 2. أضيفي الثوم والطماطم المعلبة وصوص الطماطم والريحان واتركيه على النار لمدة 20 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر. 3. اسلقي المكرونة في ماء مملح حتى تنضج ثم صفيها واغسليها بالماء البارد واتركيها جانباً. 4. أضيفي المكرونة لصوص الطماطم والثوم وتبلي بالملح والفلفل واتركيه على النار لمدة 10 دقائق. 5. قدميها ساخنة مع رشة جبن بارميزان مبشور حسب الرغبة. قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضيرلحم بتلو مشوي للرجيم طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم

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