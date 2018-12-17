اسباب فقر الدم عند الأطفال وطرق العلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم هو اضطراب شائع فى الدم، يحدث عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء أقل من المعتاد ، أو يكون هناك تركيز منخفض للهيموجلوبين في الدم.

تحتاج الخلايا في عضلات وأعضاء طفلك إلى الأكسجين من أجل البقاء، كما أن انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء يمكن أن يضغط على الجسم، الهيموجلوبين هو جزء من الدم الذي يوزع الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة في الجسم.



فقر الدم عند الاطفال

أسباب فقر الدم عند الأطفال

فقر الدم غالبا ما يكون أحد أعراض المرض وليس المرض نفسه، فوفقا لموقع " healthychildren" يحدث فقر الدم عادة بسبب وجود سبب مما يلي:

فقدان الدم أو النزيف المفرط.

نقص إنتاج خلايا الدم الحمراء.

تدمير خلايا الدم الحمراء الزائدة.

انخفاض إنتاج أو التدمير المفرط لخلايا الدم الحمراء.

العدوى.

بعض الأمراض.

بعض الأدوية.

سوء التغذية.



اسباب فقر الدم عند الاطفال

أنواع فقر الدم:

فقر الدم بسبب نقص الحديد.

فقر الدم (الخبيث).

فقر الدم الانحلالي.

فقر الدم المنجلي.

فقر الدم(الثلاسيميا).

فقر الدم اللاتنسجي.

فقر الدم المزمن.

أعراض فقر الدم عند الأطفال

معظم أعراض فقر الدم تحدث نتيجة نقص الأكسجين في الخلايا ، ولأن خلايا الدم الحمراء، مثل الهيموجلوبين تحمل الأكسجين يحدث إنتاج عدد أقل من هذه الخلايا "نقص الأكسجة".

العديد من الأعراض لن تكون موجودة مع فقر الدم الخفيف لأن الجسم يمكن أن يعوض في كثير من الأحيان عن التغييرات التدريجية في الهيموجلوبين.



انواع فقر الدم

فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم ومع ذلك، كل طفل قد يعانون من أعراض مختلفة، ولكن قد تشمل الأعراض على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

شحوب غير طبيعي فى لون للجلد.

زيادة معدل ضربات القلب .

ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس .

التعب بسهولة .

الدوخة و الدوار خاصة عند الوقوف.

صداع بالراس.

التهاب اللسان أو تورم اللسان.

اليرقان أو اصفرار الجلد والعينين والفم.

تضخم الطحال أو الكبد .

بطء أو تأخير النمو.

ضعف الجرح وصعوبة شفاء الأنسجة.

تشخيص فقر الدم

قد يشتبه بفقر الدم من نتائج عامة حول التاريخ الطبى الكامل والفحص البدني لطفلك ، مثل الشكاوى من التعب بسهولة، وشحوب الجلد والشفتين، أو زيادة ضربات القلب السريعة، ولكن يتم اكتشاف فقر الدم من خلال اختبارات الدم التي تقيس تركيز الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء.



تشخيص فقر الدم عند الافطال

علاج فقر الدم عند الأطفال

سيتم تحديد علاج محدد لفقر الدم من قبل طبيب طفلك على أساس ما يلي:

عمر الطفل و الصحة العامة والتاريخ الطبي له.

نوع فقر الدم.

سبب فقر الدم.

تحمل طفلك لأدوية أو إجراءات أو علاجات محددة.



علاج فقر الدم عند الاطفال

قد يصعب علاج فقر الدم ولكن خطة العلاج ستشمل ما يلى:

إعطاء الطفل الفيتامينات والمكملات المعدنية.

تغيير في نظام غذاء الطفل ليحتوى على عناصر غذائية مليئة بالحديد .

التوقف عن الأدوية المسببة.

علاج الاضطراب المسبب لفقر الدم.

عملية جراحية لإزالة الطحال (إذا كانت مرتبطة بفقر الدم الانحلالي).

نقل الدم ، إذا لزم الأمر

المضادات الحيوية (إذا كانت العدوى هي العامل المسبب).

زرع نخاع العظم (لفقر الدم اللاتنسجي).