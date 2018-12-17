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شكرا لقرائتكم خبر عن كبدة الدجاج وصفار البيض للوقاية من لين العظام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لين العظام من المشكلات المرضية التى يمكن أن تصيب البعض، ووفقا لتقرير موقع mayoclinic الطبي، فإن لين العظام يعزز من ضعف العظام ويسبب لها كسورا سهلة، لأن العظام تصبح هشة وضعيفة لدى الإصابة بهذا المرض، ولين العظام عبارة عن اضطراب يحدث للعظم، وتزيد به فرص الإصابة بهذا المرض لمرضى السكر من النوع الأول.
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ومن أبرز علامات ترقق العظام حسبما يذكر mayoclinic أنه لا يظهر فى مراحل مبكرة من الإصابة به، ففى حالات نادرة جدا قد يحدث هذا الأمر، إلا أن الأمر اللافت للنظر أنه فى غالبية الحالات يصاب المريض به تدريجيا بكثرة تكرار الكسور، نتيجة ضعف عظامه بشكل عام، فضلا عن أن بعض المرضى به قد يعانون من إنحناء ما فى قاماتهم، إضافة إيضا إلى معاناة بعضهم من نقص فى طول القامة.
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ولمقاومة هذا المرض الذى يسبب ضعفا شديدا ، يجب الاهتمام بتغيير نمط الحياة إلى الصحى، والاهتمام كثيرا بتناول الطعام الصحى الغني بالكالسيوم كمنتجات الألبان وكبدة الدجاج وصفار البيض، فضلا عن ضرورة احتواء هذه الأطعمة أيضا على فيتامين د الهام والمفيد للعظام، إضافة إلى أهمية ممارسة الحركة والنشاط والتمارين الرياضية كالتمشية خلال اليوم ويمكن لبعض الحالات أن تتعاطي مكملات غذائية يصفها لها الطبيب.
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