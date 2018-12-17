شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزيد وزن الإنسان بعد الإقلاع عن التدخين؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الشائع أن يزيد وزن المقلع عن التدخين بعد هجره السيجارة لكن هناك بعض المدخنين يتركون التدخين دون أن يتأثر الوزن بشكل ملحوظ بالرزيادة كما يعتقد البعض، ووفقا لتقرير نشر بموقع MAYOCLINICالطبي، فهناك الكثير من الأسباب التى تؤدى إلى زيادة وزن المقلع عن التدخين.



تدخين

ووفقا للتقريير تحدث العديد من التغيرات فى جسد المقلع عن السيجارة، فقد تبدأ شهيته فى الزيادة تدريجيا وذلك لأن التدخين مانع ومقلل للشهية ، مما يجعل تناوله للطعام أمر محبب لنفسه بعد إقلاعه عن التدخين، فضلا عن أن عملية التمثيل الغذائى تتحسن بالجسم لعودته لمساره الطبيعي مما يساعد على تحسين الوزن وزيادته بالفعل فى بعض الحالات.



الإقلاع عن التدخين

وهناك أسباب أخري لإمكانية زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين منها أن الشهية وحواس الشم والاستطعام للطعام تعود لطبيعتها وتصبح جيدة مما يزيد شهية المقلع عن التدخين كما يصبح متحمسا لتناول المزيد من الطعام والتذوق بشكل أفضل كما يصبح أكثر استمتاعا بالطعام، وتحدث أيضا تغيرات فى نسب الحرق نتيجة زيادة معدل الطعام عما سبق، ولكن لا بد من التأكيد على أن بعض الحالات فقط يزيد وزنها فى مقابل بعض الأشخاص اللذين لا يزيد وزنهم بعد الإقلاع عن التدخين.