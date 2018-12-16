شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتخلص من الوزن الزائد بنظام "سيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، ونجد أن لكل منهم نوع محدد وغير المعتاد، ولكن الهدف هو التخلص من الوزن الزائد بطريقة معينة من الغذاء، وقدم موقع " independent "، حمية غذائية يطلق عليها "CiCo"، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي هذا النظام.

أوضح التقرير، إلي أن حمية السيكو، أطلق عليها هذا الاسم اختصارا لكلمة حساب السعرات الحرارية، In Calories Out ، فهذا النظام الغذائي يعتمد علي حساب كمية الطاقة الخاصة بك والنفقات، فيمكنك الحفاظ على نفسك في العجز في السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن.

وأشار التقرير، إلي أنه أعرب بعض خبراء الصحة عن مخاوفهم بشأن اتباع هذا النظام، ويرجع ذلك أساسًا إلى خشيتهم من أن يتجاهل بعض الأشخاص القيمة الغذائية لما ويتناولونه إذا كانوا يهتمون فقط بالسعرات الحرارية، أي أنه الشخص يقوم بعد عدد السعرات الحرارية التي يجب عليه تناولها علي مدار اليوم، دون الاهتمام بنوعية الطعام المقدم.

وأكد التقرير علي ضرورة الاهتمام بنوعية الطعام المقدم من الناحية الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها للجسم، وفي نفس الوقت تكون منخفضة السعرات الحرارية، أي اهتم بتناول الخضروات والفواكه، والبروتينات الغير دهنية فجميعها عناصر يحتاجها الجسم دون أن تعمل علي زيادة الوزن.