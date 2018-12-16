شكرا لقرائتكم خبر عن "سيبيه يحلم".. نصائح لزيادة خيال طفلك وتنشيط ذكائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشيط خيال الطفل من أهم الحيل لخلق طفل ذكي، ينفع نفسه ومجتمعه، فاللعب وتوسيع القواعد الخاصة بها، والقيام بفعل أشياء تزيد من قدراته علي تشغيل المخ، من افضل الحيل للحصول علي طفل ذكي وصاحب خيال مميز.

ووفقا لما نشره موقع " brainy-child"، حول زيادة خيال الطفل، أكد أن إعطاء الطفل الحب والحنان مع ضرورة جعله يستخدم مخه في التفكير في ما وراء الأحداث، هي أفضل النصائح التي يجب القيام بها لتنشيط خيال الطفل، ومن ضمن النصائح الخاصة بزيادة نشاط الخيال، هي:

- محاولة كسر عادة رؤية استخدام الخيال كموضوع فقط للفن أو الموسيقى، بل قراءة رواية خاصة بالأطفال وطرح بعض الأسئلة له يزيد من قدرة تركيزة، ويعمل علي تشغيل الخيال البناء له، وإعطائه بعض النصائح من خلال ذلك.

- اخلق من طفلك طفل غير راض عن القبول بالحول المتواجدة، بل اجعله يطرح بعض الحلول البناءة والجيدة في جميع أمور حياته، ومثال علي ذلك اطلب منه وضع طريقة جديدة للوصول إلى السوبر ماركت غير المعتاد عليها.

-قضاء بعض الوقت في التفكير في كيفية جعل الأمور أفضل، أي عليك القيام بطرح بعض النماذج الجيدة والبناءة في الحياة، كطرح صنع يد للشوكة، فهو احتاج لثروة صغيرة لإعادة تصميم شوكة الأكل، وقام بصنع نموذج خشبى لأحد الأشخاص، وشاهد كيف استخدم الناس الشوكة، واستخدم خياله لصنع إصدار أفضل.

-عليك أن تعلمى أن الملاحظة هي أم الخيال، لا يستطيع الطفل الذي لا يتعرض لأشياء جديدة أن يجلب التفكير الجديد لمشكلة ما لكي ينمو الخيال يجب أن يكون هناك صومعة مليئة بالموارد التي يمكن أن تحفزها عندما يكتب غاردنر عن أنواع الذكاء فأشار إلي كيفية تعامل الأفراد مع المشاكل في عالم معين بشكل أفضل، فكلما زادت الخبرات، ازداد الخيال الذي يمكن أن يحدث في الحلول المحتملة.