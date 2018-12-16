حليب الثدي حل سحري لعلاج خنفرة الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 08:12 مساءً - هل يعاني طفلك الرضيع من انسداد الأنف والشخير أثناء النوم؟ وتتحيرين كثيراً في أفضل الطرق الطبيعية لعلاج طفلك دون أضرار، إليك أشهر الطرق الطبيعية الشائعة لعلاج خنفرة أنف الرضع تقدمها خبيرة الطب البديل "سلمى الحافظ".

حليب الثدي

يؤكد العلم على فوائد حليب الثدي لفترة طويلة، وقد تبين أنها أفضل من الكثير من الأدوية للأطفال، فهو غني بالأجسام المضادة والمغذيات، ولا يساعد حليب الثدي فقط في تقوية جهاز المناعة لدى الطفل، ولكنه يساعد أيضاً طفلك على تخفيف السعال والبرد.

يمكن للأم أن تصب قطرة أو اثنتين من حليب الثدي في تجويف الأنف، بعد دقيقة، ارفعي رأس الطفل لأعلى؛ حتى يتمكن من التصريف مع المخاط.

ونصحت "خبيرة الطب البديل" بتكرار الرضاعة للطفل للحفاظ على صحته؛ لأنه سيواجه صعوبة في الرضاعة أثناء احتقان الأنف.