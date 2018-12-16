انت الان تتابع موضوع فوائد عسل الكالبتوس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

لا يستطيع أحد أن يتجاهل أهمية العسل الكبيرة على صحة جسم الإنسان، وأهميته العظيمة في التغلب على الكثير من الأمراض المختلفة، ويتميز العسل بأنواعه العديدة ولكل نوع منه دور هام في علاج بعض الأمراض، ويعد عسل الكالبتوس من أشهر أنواع العسل الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية لجسم الإنسان، ويتم إستخراج هذا العسل من عشبة التسمانيا أو من عشبة الكافور.

أهم فوائد عسل الكالبتوس

1- يعمل على تنقية رئة الإنسان وكذلك الشعب الهوائية عقب التوقف عن التدخين.

2- يعالج جميع مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي العديدة، كما يساهم أيضاً في الوقاية من أمراض السل الرئوي والربو.

3- يساعد في التخلص من البلغم الذي يتراكم على الصدر.

4- يعمل على تحسين عملية التنفس والتخلص من مشاكل الزكام والانفلونزا، كما يعالج أيضاً التهاب الحلق ويتخلص من جميع أعراض نزلات البرد الشديدة.

5- يحسن من عملية هضم الطعام في الأمعاء، كما يعمل على التخلص من مشكلة تعفن الغذاء بها، وذلك يرجع لخصائص عسل الكالبتوس المضادة للجراثيم والبكتيريا والمقاومة أيضاً للفطريات.

6- يساهم في التخلص من الغازات كما يعالج جميع مشاكل الانتفاخ ويعمل على التقليل من حدة ألم المغص الذي يعاني منه الإنسان.

7- يتخلص من مشكلة الإسهال، بالإضافة لفاعليته في طرد الديدان المعوية والتخلص منها.

8- يعمل على تقليل ألم المفاصل والروماتيزم ويتخلص أيضاً من مشاكل الظهر.

9- يعالج العديد من أمراض العيون المختلفة كما يعمل على الوقاية من أي التهاب يوجد بها كأمراض الرمد المختلفة.

10- ينشط من عمل الجهاز المناعي للإنسان، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

11- يعمل عسل الكالبتوس على تقليل نسبة الكولسترول الضار في دم الإنسان، وبالتالي فهو يساهم في الوقاية من أمراض القلب العديدة ويحمي من خطر الإصابة بالجلطات ومشاكل تصلب الشرايين أيضاً.

12- يعمل على القضاء على مشكلة دوار الرأس ويتخلص من ألم الصداع الذي يعاني منه العديد من الأشخاص.

13- يعالج الكثير من الأمراض الجلدية العديدة، كما يلعب دور هام في التئام الجروح والحروق بشكل سريع.

14- يستعمل في الكثير من الأوقات كماسك يعمل على تحسين صحة جلد الإنسان وزيادة نضارته وحيويته أيضاً، كما يقلل أيضا من مشاكل تجاعيد الوجه.

15- يعمل على تنشيط جسم الإنسان وزيادة قدرته على القيام بالعديد من الأنشطة المختلفة، كما يعالج أيضاً جميع مشاكل الوهن والضعف العضلي والعام لدى الكثير من الاشخاص، ويقلل من شعور الإنسان بالتعب والارهاق العام.

16- يعمل على تطهير المسالك البولية والتخلص من الحصوات التي توجد بكل من الكلى والمثانه أيضاً، كما يعمل عسل الكالبتوس على علاج جميع الالتهابات التي تحدث في المثانة.

17- يعمل على علاج جميع مشاكل الفم المختلفة ويساهم في تطهيرها من أي بكتيريا عالقة توجد بها، بالإضافة لأن عسل الكالبتوس يلعب دور هام في تقوية الأسنان وحماية اللثة من أي إلتهاب يوجد بها.

18- يكسب الإنسان شعور كبير بالراحة والنوم، وبالتالي يعرف بفاعليته الكبيرة في علاج جميع مشاكل الأرق المختلفة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، كما يعرف بدوره الفعال أيضًا في علاج مرض الملاريا والتخلص من التهاب الأذن الحاد.

19- يعمل على علاج الصمم الطنين الحاد الذي يعاني منه الأشخاص كبار السن.

20- يساعد في التخلص من البعوض والحشرات، بالإضافة لفاعليته الكبيرة في علاج مشاكل تضخم البروستاتا لدى الرجال.

21- يساهم في تقليل ضغط الدم ويعمل في الوقت نفسه أيضًا على توسيع الشرايين وكذلك الأوعية الدموية.

22- يساهم في تخليص دم الإنسان من أي جراثيم أو سموم متراكمة به.

23- يعالج مشاكل فقر الدم ويخلص الإنسان من الإصابة بالأنيميا الحادة وذلك يرجع لفاعليته الكبيرة في إنتاج مجموعة كبيرة من كريات الدم الحمراء ورفع نسبة الهيموجلوبين في الدم أيضًا.