انت الان تتابع موضوع طريقة استخدام العسل لعلاج آثار الحروق والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عسل النحل هو مادة سكرية دوائية وغذائية ، تحتوي على خمائر وأحماض أمينية وفيتامينات ومعادن ، وهذه المكونات مفيدة لغذاء وعلاج جسم الإنسان ، فيتم استخراج العسل من رحيق الأزهار ، وتقوم شغالات النحل بدورها في جمعه من المراعي والحدائق ، وتحول هذا الرحيق إلى السائل اللزج السكري ، وذلك عن طريق عملية الهضم الجزئي له ، وحفظه في الخلايا السداسية ، وتخزينه كغذاء لأفراد الخلية في الشتاء ، ويغطى بغلاف شمعي ،قال تعالى:”يخرج من بطونها شرابٌ مختلف ألوانه فيه شفاءٌ للنّاس” (النحل: 69)

تشير هذه الآية الكريمة إلى فوائد عسل النحل المتعددة لصحة الإنسان ، فهو شفاء للأمراض ، ويعتبر مضاد حيوي لتقوية المناعة ، والوقاية من الأمراض ، كما يتميز بخصائصه في علاج الحروق والجروح .

فوائد عسل النحل في علاج الحروق والحروق

يتعرض الكثير من الناس لحوادث تتسبب في إصابتهم بالحروق، وتختلف درجات الحروق وفقا إلى الحادثة التي تعرض لها، والتي قد تسبب تشوه البشرة والجلد، وهي شديدة الألم ، وبناء على ذلك، هنالك عدة طرق منزلية لعلاج هذه الحروق، وتخفيف حدتها والآثار الناتجة عنها، ومن أهمها العلاج بالعسل؛ فالعسل مادة دوائية فعالة في علاج الحروق نظراً لاحتوائه على عناصر مميزة ضمن مكوناته، بحيث يتم دهن المنطقة المصابة بالعسل بعد الحرق مباشرة، لتخفيف حدة الألم ولتساعد على التئام الجرح وتطهيره، وحمايته من الإصابة بالالتهابات نظرا لأنه يقضي على البكتيريا ويمنع نموها، فيعمل على تعقيم الجروح ويمد البشرة بالعناصر الضرورية لبناء أنسجة جديدة.

طريقة استخدام العسل لعلاج آثار الحروق

يستخدم العسل عن طريق تحضير خلطة من زيت الزيتون وشمع العسل للتخلص من الآثار الناتجة عن الحروق، وذلك بوضع فنجان من زيت الزيتون في حمام مائي، وبعد تسخينه يتم وضع مكعب من شمع العسل حتى يذوب تماما، ويترك جانباً حتى يبرد، ويستخدم يوميا لدهن الحروق مما يضمن اختفاء آثار الحروق بإذن الله تعالى، لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مراجعة الطبيب عند التعرض للحروق، وعدم الاعتماد على العلاجات المنزلية فقط ، لتقييم مدى الضرر الذي أصاب الأنسجة وأخذ الوصفات العلاجية المناسبة.

فوائد متنوعة لعسل النحل

– يفيد في علاج أمراض الجهاز التنفسي لعلاج الكحة والسعال، والتخلص من البلغم ويمنع تراكمه في الرئتين خاصّة عند المدخنين، ومضاد لالتهاب اللوزتين والحلق.

– يعد العسل مادة علاجية وغذائية متكاملة ذات قيمة عالية، نظرا لاحتوائه على جميع العناصر المهمة، فهو مفيد جدا للكبار والصغار، ويمتاز بسهولة هضمه، وسرعة امتصاصه داخل الجهاز الليمفاوي ليصل للدم.

– يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويعمل على تنشيط الأمعاء لتسهيل عملية الإخراج، وتخفيف الحموضة وتجنب الإصابة بقرحة المعدة.

– العسل مع حبوب اللقاح يساعد في علاج تقلص العضلات، وعلاج الروماتيزم والمفاصل، وعلاج فعال للضعف الجنسي والعقم.

– يساعد على تقوية عضلات القلب وتنشيط الدورة الدموية، وعلاج تصلب الشرايين.

– يستخدم لعلاج فقر الدم.