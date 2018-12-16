انت الان تتابع موضوع ما هو مصدر العسل الأسود والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كلنا نعرف العسل الأبيض الذي يأتي من النحل، والذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، لكن هناك نوع آخر من العسل وهو العسل الأسود، وهذا العسل أيضًا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المتنوعة، لكن المصدر الذي يأتي العسل الأسود قد يكون غير معلوم لدى الكثير من الناس، وهذا ما سوف نوضحه لكم.

مصدر استخراج العسل الأسود

العسل الأسود هو عسل مستخرج من نبات قصب السكر، ويتم إنتاج هذا العسل من السكر الخام، وبعد تركيز هذا العسل يكرر ويصفى ويخزن وينتج لنا في شكله النهائي الذي نعرفه.

المناطق التي تستطيع إنتاج العسل الأسود هي المناطق الغنية بقصب السكر، ومن هذه المناطق مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، تايوان، وقد كانت منطقة البحر الكاريبي هي أول منطقة لإنتاج قصب السكر.

كيفية إنتاج العسل الأسود

تطورت الطرق المختلفة لإنتاج العسل الأسود، بدأ في البداية من قصب السكر، وكان ذلك يتم من خلال جمع العيدان، والقشور ووضعها في أواني من الفخار، وتعريضها لأشعة الشمس المباشرة حتى يتم استخلاص العسل الأسود.

بعد ذلك تطورت طريقة صناعة العسل الأسود فأصبحوا يستخرجون هذا العسل عن طريق استخدام الآلات التي تقوم بإخراج قصب السكر على هيئة عسل أسود ويتم ذلك من خلال عدة مراحل هي:

– مرحلة التجفيف الهوائي لقصب السكر.

– غسل العيدان المجففة بشكل جيد للتخلص من الأتربة العالقة بها.

– استخلاص عصير قصب السكر من القصب.

– يتم تركيز هذا العصير ويضاف إليه حامض السيتريك.

– يتم ترشيح المادة التي تنتج من هذا العصير.

– خفض درجة الحرارة من خلال ما يسمى بالتبريد الهوائي.

– فرز العسل وتعبئته ووضع الملصقات عليه.

طريقة صنع العسل الأسود

– يتم تقطيع القصب إلى قطع صغيرة نوضع في عصارة القصب.

– يتم وضع عصير القصب في أناء من الفخار وتترك تحت مصدر حرارة عالية مثل أشعة الشمس، أو يوضع على النار حتى يغلي وتزداد كثافته، ويشكل سائل لزج.

– يتم تعبئة العسل في أوعية زجاجية ويحفظ في مكان جاف.

فوائد العسل الأسود

هناك العديد من الفوائد للعسل الأسود وهي:

تحلية مناسبة لمرضى السكري

من الأمور المعروفة أن مرضى السكر لا يجب تناول أي أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكريات، لهذا فإنهم يستطيعوا تعويض ذلك بتناول العسل الأسود.

على الرغم من أن العسل الأسود مصنوع في الأساس من أحد مشتقات السكر، إلا أن نسبة الكربوهيدرات الموجودة فيه تمتص في الجسم ببطء أكثر من السكر العادي، وبالتالي فهو يحافظ على حفظ مستوى السكر في الجسم.

تقوية العظام

يحتوي العسل الأسود على كمية كبيرة من الكالسيوم، لهذا فإن تناول هذا العسل يساعد على تقوية العظام في جسم الإنسان، ويمنع من الإصابة بهشاشة العظام.

يعتبر العسل الأسود مصدر جيد للنحاس، الحديد، السيلينيوم، الذي يساعد على تحسين صحة العظام.

علاج فقر الدم

يحتوي العسل الأسود على كمية كبير من الحديد التي تقوم بعلاج فقر الدم، لأنها تعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، لهذا فقد أقر خبراء التغذية أن تناول خمس ملاعق من العسل الأسود كل يوم يمد الجسم بالطاقة اللازمة له من الحديد في اليوم.

تنعيم الشعر

العسل الأسود ليست فوائده صحيه فقط، وإنما له العديد من الفوائد الجمالية، مثل تحسن نعومة الشعر، وذلك لو وضع العسل الأسود على الشعر الأبيض أو المجعد فإنه يعمل على التخلص من التجاعيد الموجودة في الشعر.

يتم تطبيق العسل الأسود على الشعر لمدة ربع ساعة، والقيام بشطف الشعر بالماء البارد، وسوف تلاحظون الفرق.