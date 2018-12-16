شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتي.. 7 أطعمة متستغناش عنهم لو عندك نقص فى الزنك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لزيادة نسبة الزنك فى الجسم من الممكن تناول المكملات الغذائية ولكن تحت إشراف الطبيب، وحسب ما ذكره موقع food فإن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على رفع نسبة الزنك فى الجسم، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الزنك ومنها: • اللحوم الحمراء والدجاج والأطعمة البحرية • اللحوم الحمراء والدجاج والأطعمة البحرية تساعد على تعزيز صحة الجسم ورفع مستوى الزنك • الكاجو لتعزيز صحة الجسم • الكاجو لتعزيز صحة الجسم وجبة خفيفة تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية • عش الغراب • عش الغراب يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون الصحية • السبانخ • السبانخ مصدر غني بالزنك والمواد المضادة للأكسدة لتعزيز الجهاز المناعي • الحبوب الكاملة • الحبوب الكاملة اهتم بتناول الفول السوداني واللوز وبذور السمسم وغيرها من المكسرات • منتجات الألبان • منتجات الألبان الجبن والحليب والزبادي يحتوي على الفيتامينات والعناصر غذائية والزنك • الخضروات • الخضروات تناوله بكثرة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الزنك ومنها اللفت والبازلاء

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