شكرا لقرائتكم خبر عن للرضاعة الطبيعية فوائد.. تخسسك وتحميكى من مشاكل صحية أخطرها سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر مرتبطة بانخفاض محيط الخصر بعد الولادة بين النساء.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “MedicalXpress”، أوضح الباحثون الأمريكيون أن الحمل يساهم في تراكم الدهون في البطن، وهو مؤشر على ضعف وظيفة العضلات في وقت لاحق من الحياة، لكن الرضاعة الطبيعية تساعد فى الحفاظ على انخفاض حجم الخصر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قارن الباحثون بين مدة الرضاعة الطبيعية والسمنة المركزية للأمهات في مقالة نشرت في مجلة صحة المرأة، وشاركت مجموعة 678 امرأة خلال 7-15 سنة من الولادة.

وقيم الباحثون العلاقة بين محيط الخصر الذي تم قياسه عند المتابعة ومدة الرضاعة الطبيعية، ووجدوا أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر ترتبط مع انخفاض محيط الخصر للأمهات الأصغر حتى 10 سنوات بعد الولادة.

وقال الدكتور "جابرييل سنايدر" ، من قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي ، بكلية الدراسات العليا للصحة العامة جامعة بيتسبرج (بنسلفانيا) "تقدم هذه الدراسة معلومات جديدة مهمة حول الفوائد المحتملة للرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر من أجل صحة الأمهات".

وأضاف الباحثون أن الرضاعة الطبيعية لديها العديد من الفوائد أهمها الوقاية من سرطان الثدى وانخفاض الوزن بعد الولادة إضافة إلى فوائد عديدة للطفل أهمها زيادة المناعة.