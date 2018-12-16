انت الان تتابع موضوع كيفية عمل دواء كلوميد للخصوبة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعرف دواء كلوميد باسم العلمي سترات كلوموفين ، وهو دواء فموي يستخدم لعلاج أنواع معينة من العقم عد النساء ، يعمل كلوميد بجعل الجسم يعتقد أن مستويات هرمون الاستروجين أقل مما هي عليه ، مما يؤدي إلى زيادة الغدة النخامية إفراز الهرمون المنبه للجريب ، أو الهرمون المنبه FSH ، والهرمون الملوتيني LH. تحفز المستويات الأعلى من هرمون FSH المبيض على إنتاج بصيلات البيض ، أو الجريبات المتعددة ، التي ستتطور ويتم إطلاقها أثناء الإباضة. المستويات العالية من LH تحفز الإباضة.

غالبا ما يوصف كلوميد من قبل أطباء الرعاية الأولية أو OB-GYNs قبل أن يحلوا زوجين لرؤية اختصاصي الخصوبة للرعاية أكثر تخصصا. بعض المتخصصين في الإنجاب يصفون كلوميدكذلك.

كيفية أخذ دواء كلوميد

الكلوميد هو أقراص 50 مجم ، تؤخذ عادة لمدة خمسة أيام بانتظام مع بداية الدورة الشهرية ، عادة في اليوم الثالث ، الرابع والخامس من تاريج بدءها .

عادةً ما يصف الأطباء واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أقراص في اليوم نفسه في كل مرة ، حسب طريقة اعتقاده أنك ستستجيبي إلى الدواء. من الشائع البدء بأقل جرعة وزيادتها كل شهر حسب الحاجة.

سيطلب منك بعض الأطباء العودة لاختبار عمل الدم لقياس مستويات الهرمون أو الموجات فوق الصوتية عبر المهبل لإلقاء نظرة على بصيلات المبيض. هذه المعلومات يمكن أن تساعدهم في تحديد متى يجب أن تبدأ الجماع أو يكون لديك تلقيح داخل الرحم. كما يمكن أن يساعدهم أيضًا في تحديد الجرعة المناسبة للدورة التالية.

لا يوصي معظم الأطباء باستخدام كلوميد لأكثر من ثلاث إلى ست دورات ، وذلك بسبب انخفاض معدل الحمل الذي يحدث مع استمرار الاستخدام. قد يقوم طبيبك بتمديد هذا إذا استغرق الأمر بضع دورات قبل أن يعثروا على الجرعة المناسبة لك.

لماذا يستخدم الكلوميد

يوصف الكلوميد عادة مع حالات المبيض متعدد التكيسات ، التي تسبب اضطرابات أو غياب الدورة الشهرية .

لن يستجيب الجميع لهذا الدواء. النساء اللواتي يعانين من قصور المبيض الأساسي ، أو انقطاع الطمث المبكر ، والنساء اللائي لديهن إباضة غائبة بسبب انخفاض وزن الجسم أو انقطاع الطمث الوهمي هما على الأرجح لا يستجيبان عند تناول كلوميد . النساء مع هذه الظروف قد تحتاج إلى مزيد من العلاج المكثف العقم.

فوائد العلاج بدواء كلوميد

– إنه علاج فعال من حيث التكلفة للعقم ، خاصة عند مقارنته بالعلاجات الأخرى مثل التلقيح الاصطناعي.

– هو دواء عن طريق الفم ، مما يجعله أقل اجتياحا من العلاجات الأخرى.

– يمكن وصفه من قبل OB-GYN أو مقدم الرعاية الأولية ، بدلا من الحاجة للذهاب إلى أخصائي الإنجاب.

– يسبب القليل فقط من الأعراض الجانبية التي يمكن أن يتسامح معها جسد المرأة .

مخاطر العلاج بدواء كلوميد

– الهبات الساخنة .

– الصداع .

– الإنتفاخ .

– الغثيان .

– التقلبات المزاجية .

– حساسية الثدي .

– الرؤية المزدوجة وتغيرات الرؤية .

الحمل المتعدد

هناك احتمال لحدوث حمل متعدد عند استخدام دواء كلوميد ، ومعدل حدوثه هو 7% للتوأم ، وأقل من 0,5% للثلاثيات ، لذلك يجب التحدث مع الطبيب حول هذا الخطر ، وإذا كنت قادرة على حمل توأم أو أكثر ، قد يقترح متابعة أكثر دقة .

الآثار السلبية

بسبب تأثير كلوميد على مستويات هرمون الاستروجين الخاص بك ، يمكن أن يسبب بطانة الرحم لتكون رقيقة (بطانة سميكة يمكن أن تساعد في الزرع). كلوميد يمكن أيضا أن يقلل من كمية ونوعية مخاط عنق الرحم.

عند التعرض لهرمون الاستروجين ، يكون مخاط عنق الرحم رقيقًا ومائيًا ، مما يساعد خلايا الحيوان المنوي على الانتقال إلى قناة فالوب. عند تناول كلوميد ، تكون مستويات الأستروجين أقل ، مما يجعل مخاط عنق الرحم أكثر سمكًا من المعتاد. هذا يمكن أن يتداخل مع قدرة الحيوانات المنوية للوصول إلى الرحم وقناتي فالوب.

السرطان

حتى الآن ، لا توجد بيانات قاطعة أن كلوميد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء. لكن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى احتمال حدوث زيادة في سرطان بطانة الرحم مع استخدام عوامل تحفيز الإباضة.

العيوب الخلقية

حتى الآن ، لم يثبت البحث وجود خطر كبير للإجهاض أو العيوب الخلقية أو غيرها من مضاعفات الحمل. يجب أن تتحدث مع طبيبك حول أي مخاوف محددة.

ماذا إذا لم يعمل دواء كلوميد

إذا لم تكوني حاملاً بعد ثلاث إلى ست دورات من كلوميد (أو على الرغم من ذلك يوصي طبيبك) ، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية أخصائي الخصوبة والانتقال إلى علاج أكثر قوة.

هذا لا يعني أنك لن تصبحي حاملاً أبداً. قد يعني ذلك أنك تحتاج إلى شكل مختلف من العلاج أو أن هناك شيئًا إضافيًا يحدث. يمكن أن يشمل ذلك مشكلة مع الحيوانات المنوية لشريكك أو مع رحمك أو قناتي فالوب. من المحتمل أن يقترح الطبيب إجراء اختبارات إضافية لتحديد هذه المشكلات حتى يمكن تصحيحها قبل دورات العلاج المستقبلية.