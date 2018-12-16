شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالرسم.. يحسن حالتك النفسية ويقوى ذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد أنواع مختلفة من الفنون مثل التمثيل والغناء والرسم، التى تتطلب ممارستها وجود موهبة بالفطرة وتطويرها بالدراسة، لكن ما لا يعلمه الكثير هو الفوائد الصحية التى تعود على الإنسان من ممارسة فن الرسم حتى وإن كان لا يملك هذه الموهبة، ولهذا نتعرف على الفوائد الصحية للرسم وفقاً لما ذكره موقع " whataportrait ".

- يساعد الرسم على تقوية حس الإبداع والخيال عند الإنسان، كما تلعب المهارات الفنية دورًا هاماً في التطور الكلي للدماغ.

- يساعد الرسم على تخفيف الشعور بالإجهاد وتحسين الحالة المزاجية للإنسان.

- تساعد ممارسة الرسم والكتابة على تقوية الذاكرة.





- يساعد الرسم على التعبير عن المشاعر، مما يساعد فى التغلب على الخجل وزيادة الثقة بالنفس.

- تحسين مهارات الاتصال، حيث يعتبر الفن الطريقة الوحيدة للتعبير عن المشاعر دون التواصل اللفظي، لذلك يمكن للمرء أن يعبّر عن مشاعره دون قيود أو خجل .





- يساعد رسم اللوحة على زيادة حركة عضلات اليدين والأصابع.

- تساعد ممارسة فن الرسم على تعلم فن الصبر لإنجاز اللوحة بكل دقة وتنسيق ألوان.

- يعزز الرسم من المشاعر الإيجابية عند الإنسان، حتى إنه يشعر بالرضا والعظمة والتفاؤل والثقة بالنفس عندما يشيد أحد الأشخاص بلوحاته.

- العلاج بالفن يساعد على تقوية الذكاء العاطفي من خلال استخدام الإنسان الرسم للتعبير عن ذاته، الذى يتطلب التفكير مليًا في شعوره الحالي والسبب وراء ما يشعر به سواء كان "حزين أو فرحان أو غضبان".