شكرا لقرائتكم خبر عن لو مضغوط ومتوتر.. 4 نصائح للتخلص من متلازمة الاحتراق النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإرهاق والتوتر والقلق والإجهاد المستمر من الأشياء التى يعانى منها كثير من الناس بسبب ضغوط الحياة والعمل وغيرها، وهذا ما يسمى "متلازمة الاحتراق النفسى"، فى هذا التقرير نقدم 4 نصائح للتخلص من الاحتراق النفسى، بحسب موقع "Red on line".

ومتلازمة الاحتراق النفسى "Burn out syndrome" من الظواهر التى تحدث للكثير من الناس، والإجهاد هو شيء لا يمكن أن نراه ونشعر به؛ حيث قد يتسلل إلى حياتنا دون أي علامات واضحة، إذا كان لديك العديد من المهام وقليلًا من الوقت، وإذا كان لديك مواعيد نهائية يجب أن تسلم فيه عملك، ووحال مكافحتك من أجل العثور على وقت لكل شيء خططت له، أوعند الشعور بالاندفاع أو إذا كنت لا تستطيع التركيز، فربما تعاني من الإجهاد النفسى.

وهناك تقنيات قوية يمكنك دمجها في حياتك اليومية تجعلك تشعر بتحسن وتعالج الإجهاد والاحتراق النفسى.



الاحتراق النفسى

لاحظ نفسك

لاحظ نفسك على مدار اليوم، كيف تشعر، فى ماذا تفكر، كيف تتنفس؟ وسوف يساعدك ذلك على إيقاف التوتر وتكون أقل استجابة للأحداث..

التنفس العميق

عندما تأخذ أنفاساً عميقة تساعدك على الشعور بالهدوء النفسى والاسترخاء، مارس هذا الإجراء بشكل منتظم وستتمكن من العودة إلى حالة أكثر هدوءًا بعد التعرض للتوتر.

انتبه إلى حديثك عن نفسك

تجنب أن تتحدث عن نفسك بشكل سلبى ولا تحاول أن تكون قاسياً أو تجلد ذاتك، لذا كن أكثر رفقاً بنفسك واكتب لنفسك رسالة إيجابية للتخلص من التوتر والإجهاد النفسى.

أنهى يومك بشكل إيجابى

فى نهاية كل يوم حدد أكثر 3 أشياء إيجابية نجحت فى إنجازها وسارت بشكل جيد كما تخطط لها، بدلاً من أن تركز على المهام التى لم تنته من القيام بها.