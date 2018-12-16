شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل الأسنان المعوجة مش رفاهية.. اعرف إزاى بتأثر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الأسنان الملتوية أو المعوجة مشكلة صحية وليست مشكلة تجميلية فقط، حتى أصغر الأسنان الملتوية يمكن أن تخلق مشاكل للفم بالإضافة إلى صحتك العامة.

علاج تقويم الأسنان قد يكون مكلفًا بعض الشيء في كثير من الأحيان، وقد يميل إلى التغاضي عن الأسنان المعوجة، ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن الأسنان الملتوية تؤثر على صحة الأسنان والصحة العامة.

1. أمراض اللثة

يمكن أن تتسبب الأسنان الملتوية في أمراض اللثة، يحدث هذا بسبب سهولة تراكم البكتيريا المسببة للمرض في الفراغات بين الأسنان المعوجة.



مشاكل الاسنان الملتوية

2. سوء التنفس

الأسنان المعوجة لا تبدو فقط سيئة المنظر ولكنها ؤثر على رائحة النفس التى تكون محرجة للغاية، يحدث عادة هذا بسبب البكتيريا التي تتراكم فى بسبب الفراغات غير الطبيعية التي تسببها الأسنان الملتوية .

3. صعوبة تنظيف الأسنان

أكبر مشكلة تواجهها مع وجود أسنان ملتوية هي كيفية تنظيف الأسنان بشكل صحيح، فيمكن أن تؤدي الأسنان المنحرفة إلى تراكم البلاك وبقايا الطعام التي تتعثر بين أسنانك.



امراض الثة

4. قد لا تستطيع المضغ بشكل صحيح

تعتمد عملية المضغ على الفك والأسنان بطريقة محاذاة بشكل صحيح، فيجب أن يكون هناك اتصال مناسب بين الأسنان السفلية والعلوية للتأكد من أن المضغ يتم بالطريقة الصحيحة، وبالتالى فإن الأسنان الملتوية تسبب عدم مضغ الطعام بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل في عملية الهضم وحتى التغذية.

5. زيادة خطر إصابات الأسنان

هناك خطر متزايد من التصدع أو كسر الأسنان، يحدث هذا عادة بسبب قيامك بإعادة ضبط موضع الفك على الطعام أو الكلام، مما قد يزيد من خطر تكسر الأسنان.



مشاكل التنتفس

6. التأثير على صحتك بشكل عام

يمكن أن تؤثر الأسنان الملتوية مشاكل أكثر بكثير من صحة الفم يمكن أن يؤدي تراكم البكتيريا فى الفم إلى الكثير من الأمراض الأخرى مثل مرض السكر والسكتة الدماغية وأمراض القلب وكذلك الالتهاب الرئوي.