شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «تكنولوجيا المعلومات»: «الموبايل» سيختفي.. و90% من الوظائف ستزول في 2030 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة ورئيس مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإسكندرية، إنه من المتوقع بحلول عام ٢٠٣٠ سيكون هناك 5 مليارات شخص متصلون بالهواتف المحمولة حول العالم، مما سيوفر لأكثر من 4 مليارات شخص خدمة الإنترنت فائق السرعة.

وأوضح «الصيفي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش «المؤتمر الدولي الثامن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، والذى يعقد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية ويختتم أعماله، غدًا الإثنين، أنه بحلول هذا التاريخ سيكون هناك 3 مليارات شخص منتظمون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يجب أن تكون الدول والمنظمات قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا للاستجابة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في حال حدوث أي كوارث، لذلك فالمؤتمر يبحث هذه الواجهة الإنسانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تعد من أهم الموضوعات المستحدثة في العلاقة بين التكنولوجيا والمساعدات الإنسانية والتي تتضمن أيضًا قضايا المدفوعات الرقمية والدعم والشمول المالي وقضايا المشاركة المجتمعية، مضيفًا أن المؤتمر يجمع الباحثين وممثلي صناعة المعلومات وممثلي وزارة الاتصالات وممثلي الغرف التجارية في حوار متناغم بين أهم الكيانات، حيث إن لكل منا دور يتعين القيام به من أجل مصلحة الخريجين والبحث العلمي والوطن ككل.

وأشار «الصيفي» إلى أن الأمر جد خطير، لأن سرعات الإنترنت ستتضاعف إلى مليون مرة عما هي عليه الآن في العالم بحلول 2030، متساءلاً: لك أن تتخيل حجم العمليات الحسابية التي سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الهواتف المحمولة ستختفي بعد 12 عامًا في العالم كله وتظهر بدلا منها أجهزة أكثر ذكاءً، والبشر سيتفاعلون مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى الكلام من خلال أجهزة تمكنك من قراءة أفكار الشخص الذي أمامك، وبالتالي ستختفي الهواتف المحمولة بالكامل ويصبح العالم كله عبارة عن قرية صغيرة من الإنترنت، لافتًا إلى أن الدول النامية بصفة عامة هي الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر وإنستجرام) وكذا الهواتف المحمولة.

وكشف أنه بحلول عام 2030 أيضاً ستختفى 90% من الوظائف الحالية تمامًا وتظهر بدلاً منها وظائف أخرى، متساءلاً: أين نحن من هذا الأمر ولابد من تغيير جذري للبرامج التعليمية الحالية ولابد من التخلي عن نظام التلقين في التدريس وتغيير أساليب التدريس، لكن للأسف في مصر لسنا جاهزين لهذا الأمر، ما يستدعي القلق على أبنائنا من هذه الثورة.

وقال «الصيفي» إنه لمواجهة الثورة التكنولوجية العالمية يتطلب قيام الدولة من الآن بتغيير مناهج وبرامج وطرق التدريس التي تعتمد على التلقين ويجب تغييرها بشكل جذري وإعطاء مساحة أكبر للطالب ويتم عرض الأفكار عليه فقط ليتولى هو البحث عنها عبر الإنترنت، وكذا يجب أن تكون القيادات التعليمية مواكبة للأحداث التي تحدث في العالم لأن فاقد الشيء لا يعطيه وأن يتاح الإنترنت من الآن وأن يتم ابتكار طرق تكنولوجية حديثة للتعلم الالكترونى، مشيرا إلى أن تبنى الثورة التنكولوجية أرخص كثيراً من أساليب التعلم الحالية وأن مخرجاتها أفضل بكثير، مستطرداً: ماذا لو أن كل شيء أصبح إلكترونيا، ماذا سيحدث؟ مشددا على ضرورة أن يدخل التعليم عن بعد في حياتنا بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يزداد بقوة ويدخل في كل المجالات في حياتنا اليومية، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد الأقمار الصناعية إلى 12 ألف قمر صناعي لخدمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أما في مصر لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة.

بدوره، أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، حرص الجامعة على تنظيم تلك المؤتمرات إيمانًا منها بالأهمية الكبيرة لتخصصات الاتصالات والمعلومات في حياتنا اليومية بعد أن صرنا نعيش في عالم مفتوح يتسم بالاتصال الدائم والتأثير والتأثر المتبادل، الأمر الذي يستوجب من العلماء والمتخصصين البحث والدراسة المتأنية لتحقيق الاستفادة من تلك الفرص بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن بذلك أصبح لزامًا على الباحثين والمتخصصين في هذا المجال من جامعة الإسكندرية أن يندرجوا ويتقدموا بسرعة في هذا المجال الذي أصبح يشهد تطورًا ملحوظًا كل يوم يستوجب ملاحقته ومد الجسور مع التخصصات المختلفة في الجامعة لإجراء بحوث مشتركة بعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخدم كل التخصصات في كل المجالات، مضيفًا أن جامعة الإسكندرية تسعى لتوظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطوير البنية التكنولوجية داخل الجامعة تمهيدًا لتنفيذ أهداف منظومة الجامعة الذكية، بما يساهم في تخريج جيل قادر على المساهمة بشكل فعال في بناء مجتمع المعرفة التي تهدف الدولة لتحقيقه.

وأشارت الدكتورة غادة الخياط، رئيس المؤتمر، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية باتساع رقعة البحث العلمي، يعمل قسم نظم المعلومات جاهدًا لكي يستمر مؤتمر نظم المعلومات الذي يعقد سنويًا منذ انطلاقه عام 2011 ليضيف للباحثين والمهتمين بقضايا نظم وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن للمؤتمر دورا حيويا من خلال مساعدته للعلوم الأخرى، فبتقدم العلوم التكنولوجية تتقدم كل المجالات العلمية الأخرى.

وأضافت أنه اليوم وفي عالم مليء بالتطور السريع وضرورة البحث العلمي فقد زادت نظم المعلومات من كفاءة الباحثين، حيث أصبحت تتيح لهم الوصول للبيانات والمعلومات في الوقت المناسب، وهي سمة من سمات التطور التكنولوجي الذي يجب أن نستفيد منه جميعًا، كما أكدت أن المؤتمر يضيف كل عام موضوعا مختلفا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لذلك يهتم المؤتمر هذا العام بالقضايا الإنسانية والتي تعتبر من أهم وأخطر الموضوعات التي يجب أن يركز عليها الباحثون من أجل الوقوف على الحلول الملائمة.

شارك في افتتاح المؤتمر الدكتورة إيمان عاشور، ممثلة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، والدكتور هشام العسكرى، أستاذ علوم الأرض بجامعتي الإسكندرية و«تشبمان»، والدكتورة ريما مالك، من الجامعة اللبنانية، والدكتور كريستيان ايلونج، والدكتور معتز هدارة، من جامعة «أوسلو» بالنرويج، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ولفيف من رؤساء الجامعات والعمداء وممثليهم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وباحثون ومتحدثون آخرون، وممثلون من وزارة الاتصالات، ومطورون وعاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دول عدة.

مؤتمر تكنولوجيا المعلومات