طريقة إعداد قشطة الحلويات بجبن الموزريلا فريكو

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- حليب : 3 اكواب (كامل الدسم)

- جبن فريكو : كوب (موزريلا / مبشور)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب

- النشاء : 5 ملاعق صغيرة

طريقة التحضير 1. اخلطي السكر والحليب في قدر على نار هادئة. 2. أضيفي الفانيلا والزبدة وقلبي حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان. 3. اخلطي النشا بنصف كوب الماء حتى يذوب. 4. أضيفي خليط النشا لقدر الحليب وحركي حتى يصبح المزيج كثيفاً. 5. ارفعي القدر عن النار و اضيفي جبن الموزريلا و قلبي حتى تذوب مع الخليط 6. واتركي القشطة حتى تبرد ثم احفظيها بالثلاجة لحين الاستخدام. قد يهمك أيضًا :طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشوكولاتة بالكرز طريقة إعداد وتحضير سوفليه النوتيلا

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