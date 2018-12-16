طريقة إعداد وتحضير القلوب السوداء بالشوكولاتة

المقادير

- البيض : 4 حبات

- السكر الناعم : كوب

- كريم كراميل : كوب

- الزيت : كوب

- النشاء : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة (أو خميرة)

- طحين : كوبان (أو حسب الحاجة)

طريقة التحضير 1. نجمع المكونات حتى تصبح عجينة طرية وسهلة. 2. نبسط العجينة ونقطعها على شكل قلب. 3. تدخل الفرن ساخن من قبل 20 دقيقة وعندماا تبرد تذاب الشوكولاتة ونغمس الحبة جيداً و نزينها بالسكر الناعم. قد يهمك أيضًا :طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشوكولاتة بالكرز طريقة إعداد وتحضير سوفليه النوتيلا

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