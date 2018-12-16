طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشوكولاتة بالكرز

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 2 حبة

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ثلث كوب

- حليب : كوب

- كرز : ثلث كوب (مفروم بدون نوى) طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 200. 2. اخفقي الزبدة مع السكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي. 3. أضيفي البيض واخفقي. 4. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح والكاكاو. 5. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزبدة والسكر واخفقي حتى تتمازج المكونات. 6. أضيفي الكرز واخلطي. 7. صبي المزيج في صينية الكب الكيك المجهزة لغاية النصف. 8. أدخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 9. اتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضًا :طريقة إعداد وتحضير حلى القهوة بالكريمة طريقة إعداد وتحضير مافن الشوكولاتة بالموز

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