طريقة إعداد وتحضير سوفليه النوتيلا

المقادير

- البيض : 2 حبة (كبير الحجم)

- شوكولاتة نيوتيلا : 4 ملاعق كبيرة

- دقيق : 4 ملاعق كبيرة (أبيض)

- الزبدة : نصف كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (سائلة)

- مكسرات : نصف كوب (محمصة)

طريقة التحضير

1. نختار وعاء مناسب، ونضع فيه البيض، والفانيلا السائلة، ونخفقهم بواسطة المضرب اليدوي حتى تظهر الفقاعات.

2. نضع الزبدة النباتية في قدر مناسب، ونضعها على نار هادئة حتى تذوب بشكل كامل، ثم نضيف شوكولاتة النوتيلا ونستمر في التحريك حتى تتداخل النوتيلا مع الزبدة.

3. نضيف خليط البيض إلى الخليط السابق، مع الاستمرار بالخفق السريع. نضيف الدقيق الأبيض المنخول إلى الخليط السابق مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

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4. ندهن القوالب المخصّصة بالسوفليه بالزبدة النباتية أو الزيت النباتي حسب الرغبة، ثم نسكب نصف الخليط فيه. ندخل القوالب إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، بحيث يكون مشغلاً من الأسفل فقط، ولمدة 3 دقائق، ومن ثم نخرج القوالب ونضع القليل من شوكولاتة النوتيلا في المنتصف، ونسكب النتبقي من الخليط فوق النوتيلا، ونرجعها للفرن لمدة 5 دقائق تقريباً أو حتى ينضج بشكل تام. نضع المكسرات على وجه السوفليه الجاهزة للتقديم.