القاهرة _ لايف استايل المقادير

- طحين : كوب

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- السكر البني : نصف كوب

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- الشوفان : كوب

- رقائق الشوكولاته : كوب طريقة التحضير 1. اخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح المزيج كريمي. 2. أضيفي البيضة والفانيلا واخفقي. 3. أضيفي الطحين والكاكاو البودرة والبيكنج صودا والبيكنج باودر والشوفان واخلطي حتى تتكون عجينة طرية. 4. أضيفي رقائق الشوكولاتة واخلطي. 5. اصنعي كرات متوسطة الحجم وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة. 6. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 12 دقيقة. 7. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قدميها دافئة أو باردة. قد يهمك أيضًا :طريقة إعداد وتحضير حلى القهوة بالكريمة طريقة إعداد وتحضير مافن الشوكولاتة بالموز

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوكولاتة بالشوفان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .