شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاكتئاب الليلى وطرق التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر بعض الأشخاص أثناء الليل بالرغبة فى الانعزال والبكاء، وقد يصل الأمر إلى التفكير فى الانتحار، وهذه الأعراض تشير إلى الإصابة بالاكتئاب الليلى، الذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

ما هو الاكتئاب؟

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي مصحوب بأعراض عاطفية وجسدية، وأشار تقرير نشر العام الماضى إلى أن 16 مليونا من البالغين الأمريكيين يعانون من الاكتئاب .





ما هى أعراض الاكتئاب الليلى؟

تختلف أعراض الاكتئاب الليلى من شخص لأخر، حيث يزيد لدى بعض الأشخاص الشعور بالحزن والأرق مما يسبب الاستيقاظ لفترة طويلة .

ما هى أسباب الاكتئاب الليلى؟

يوجد العديد من الأسباب التي تسهم في زيادة الاكتئاب أثناء الليل، منها الإلهاء بالعمل أو المدرسة أو الأنشطة الاجتماعية فى النهار، لذلك يفكر الإنسان بمشاكله أثناء الليل .

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن وجود جهاز تليفزيون في غرفة مظلمة يؤدى إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول عند الحيوان، مما يزيد من أعراض الاكتئاب.





ما هى طرق علاج الاكتئاب الليلى؟

- يجب الذهاب إلى الطبيب للتحدث معه عن الأسباب والأعراض التى يشعر بها، لتحديد طرق العلاج الصحيحة، من تناول أدوية وجلسات علاج نفسى .

ما هى النصائح لعلاج الاكتئاب الليلى؟

يجب اتباع بعض النصائح مثل:

- الحصول على الاسترخاء لمدة ساعتين قبل النوم.

- ممارسة بعض الأنشطة التى تساعد على تخفيف الإجهاد والتوتر مثل الرسم أو اليوجا.

- تجنب الشاشات الساطعة لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم وتعتيم أضواء الغرفة.

- الحد من تناول الكحول والكافيين.