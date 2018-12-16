طبيبة بولندية تنتقم من حبيبها السابق بانتزاع أسنانه

لا شيء عبر عن كسرة قلبها بعدما تركها حبيبها، لتتحول المشاعر المكسورة داخلها إلي قسوة وانتقام عندما وجدته يطلب منها المساعدة في علاج أسنانه بحكم عملها كطبيبة أسنان.

ووفقًا لموقع "detcare"، تواجه آنا ماكوياك حكم بالسجن لمدة 3 سنوات بعدما انتزعت أسنان حبيبها السابق ماريك أولزويسكي بالكامل، انتقامًا منه على تركه لها.

وعملت "آنا" البالغة من العمر 34 عامًا، طبيبة أسنان في بولندا، وتركها حبيبها السابق "ماريك" البالغ من العمر 45 عامًا، ثم فوجئت به يطلب مساعدتها بعدما أصيب بألم في أسنانه , وقالت "آنا" إنها حاولت أن تكون محترفة وتركز في عملها وتترك مشاعرها ولكنها لم تستطع، فأعطته جرعة كبيرة من المخدر، ثم انتزعت أسنانه كلها ولفت فكه بضمادات لمنعه من فتح فمه واكتشاف ما حدث.

وقال "ماريك" إنه عندما استيقظ شعر أن هناك شيئا خاطئًا لأنه لم يكن يشعر بأي أسنان، وعندما عاد إلي منزله في مدينة فروتسواف البولندية، أزال الضمادات ونظر إلي المرآه ليصدم بعدم وجود أسنان , ويتم التحقيق مع الطبيبة "آنا" لسوء الممارسة الطبية بسبب ما فعلته بـ"ماريك".

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