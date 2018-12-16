شكرا لقرائتكم خبر عن سيبك من الأدوية والدايت.. دراسة صادمة تنصح بتناول الطين لعلاج السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة إلى علاج حديث للسمنة قد يغير الواقع، حيث أفادت أن تناول "الطين" مع وجبة العشاء قد يساعد على منع السمنة عن طريق طرد الدهون من النظام الغذائى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل الباحثون الأستراليون القائمين على البحث إلى أن الجرذان السمينة التي أكلت الطين تخلصت من الوزن الزائد عن تلك التي أعطيت عقارًا لإنقاص الوزن.

وقال الباحثون، إن "Go eat dirt" أو "تناول الطين" ليست عبارة جديدة أو ظاهرة، حيث هناك سجلات من الإغريق القدماء الذين نظروا إلى الأرض تحت أقدامهم وقرروا تناول الطين، وكأنه وجبة خفيفة.

وجلب المشاهير مثل Shailene Woodley و Elle Macphereson هذا الاتجاه من التغذية من العصور القديمة، وتناولوا الطين للتخلص من السموم.

في تحول غير عادي للأحداث، تشير الأبحاث العلمية الجديدة إلى أنها قد تكون طريقة محتملة لمكافحة السمنة، حيث إن استكمال نظامك الغذائي بتناول الطين، قد يكون مفيدًا حقًا.

وعلى مر التاريخ و بعض الثقافات ، انغمس الناس في الرغبة الغريبة بأكل الطين، وهذه الممارسة - تسمى الجيوفاجي - وهي الأكثر شيوعا بين النساء الحوامل، وبالطبع الأطفال، ووصف أبقراط الطبيب اليوناني القديم، "الطين" للمرأة الحامل، واقترح أن يحذو أطفالها حذوها.



