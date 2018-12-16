تعرفى على 10 عادات سلبية تسرّع الشيخوخة

تبدأ علامات الشيخوخة بالظهور على البشرة مع التقدم بالعمر، على شكل تجاعيد وأخاديد في الجلد.

وعلى الرغم من أن إيقاف هذه العملية أمر غير ممكن من الناحية الطبية، إلا أن بالإمكان تأخير علامات الشيخوخة، عبر اتباع بعض النصائح، وتجنب العادات التي تسرّع في ظهورها.

وفيما يلي، مجموعة من هذه العادات، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- التدخين

تتسبب المواد الكيماوية الضارة في دخان السجائر بحرمان خلايا الجلد من الأكسجين بشكل مزمن، مما قد يؤدي إلى شحوب غير منتظم في البشرة، وحتى أنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار الكولاجين ويسبب ترهل الجلد.

2- المشروبات الكحولية

تستنزف العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ومن بينها فيتامينات أي وسي والمواد المضادة للأكسدة، التي تشكل الأساس في الحفاظ على بشرة نضرة ومتألقة.

3- الضغائن الشخصية

تزيد من حدة التوتر، مما يعزز من مستويات هرمون الكورتيزول الذي يسبب زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر، كما تزيد المشاعر السلبية من تعابير الوجه الحزينة، والتي تساعد على ظهور التجاعيد.

4- التعرض لأشعة الشمس

يؤدي التعرض الطويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس إلى إضعاف خلايا الجلد والأوعية الدموية، ويقود ذلك إلى ظهور تصبغات وانخفاض مرونة الجلد وتدهور في نسيج البشرة.

5- قلة النوم

يمكن أن يتسبب في تلف الجلد بعدة طرق، حيث يزيد من مستوى الكورتيزول، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الظروف الالتهابية. وثانياً، يمكن أن يحرم الجلد من الكولاجين، مما يؤدي إلى شيخوخة البشرة.

6- الإكثار من الحلويات

يمكن لنظام غذائي غني بالسكريات أن يؤثر سلباً على محيط الخصر والوزن، ويمكن حتى أن يسرّع من شيخوخة الجلد، حيث تدمر هذه السكريات الكولاجين الإيلاستين، وهي بروتينات ضرورية لمرونة وشباب البشرة.

7- والإجهاد

يلعب الإجهاد دوراً رئيسياً في بدء وقيادة الأحداث التي تسبب شيخوخة الجلد على المستوى الخلوي، فهو يساهم في انهيار الكولاجين، ويدمر الحمض النووي ، ويشجع على إطلاق العوامل الوسيطة المحفزة للالتهابات (السيتوكينات)، والتي تسبب علامات الشيخوخة المبكرة.

8- العناية غير المناسبة

للحفاظ على صحة بشرتك وخلوها من العيوب، من الضروري اتباع روتين مناسب للعناية، حيث تحتاج أنواع البشرة المختلفة لأنواع مختلفة من العلاج، وبالتالي من الضروري معرفة نوع بشرتك لتعلم كيفية العناية بها.

9- إهمال الرياضة

التمارين الرياضية تساعد على تهدئة العضلات وتزيد من تدفق الدم عبر الجسم، حتى يصل جميع الأعضاء ومن بينها الجلد، وتزويده بالعناصر الغذائية الضرورية.

10- الغذاء غير الصحي

يؤثر الطعام الذي تتناوله تأثيراً مباشراً على مظهر بشرتك وعلى صحة جسمك بشكل عام، إذا كنت ترغب في تأخير عملية الشيخوخة، تحتاج إلى الاهتمام بنظامك الغذائي.

تجنب الأطعمة الالتهابية، مثل الزيوت النباتية والسمن واللحوم الحمراء والخبز الأبيض والسكريات والأطعمة المصنعة، هذه الأطعمة يمكن أن تسبب التهابات في جسمك، مما يسرع عملية الشيخوخة في الجلد وكامل الجسم.

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