المشاية قد تُعيق تطور المهارات الحركية لدى طفلك

مان جوزيف كال، خطأ الاعتقاد الشائع بأن المشاية تساعد الطفل على تعلم المشي على نحو أسرع، مضيفاً أنها ربما تُعيق تطور المهارات الحركية لدى الطفل.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن المشّاية ترفع أيضاً خطر تعرض الطفل لإصابات في الرأس عند السقوط من الدرج مثلاً، لأن سرعتها قد تصل إلى 10 كلم/س.

ونصح الطبيب بتعليم الطفل المشي بشكل طبيعي ودون أي وسائل مساعدة.

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